Kastamonu’da çıkan yangında samanlık küle döndü

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Kastamonu’da il merkezine bağlı Köklü köyünde çıkan yangında samanlıkta küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da il merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle Köklü köyü Ümmetli Mahallesi'nde samanlıkta yangın çıktı. Yangın, rüzgarında etkisiyle büyüyerek tüm samanlığı kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Samanlığın küle döndüğü yangın hakkında inceleme başlatıldı.

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