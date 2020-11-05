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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Vidinlioğlu, oto galerici esnafıyla bir araya geldi

İHA

Başkan Vidinlioğlu, oto galerici esnafıyla bir araya geldi

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, oto galerici esnafıyla bir araya geldi.
Oto galericilerin ticari alanlarıyla ilgili güncellenen mevzuat gereğince ruhsat ve yetki belgesi sıkıntısı yaşayan oto galericiler, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nu ziyaret ederek sorunun çözümü noktasında destek istedi. Büyük sorun haline gelen oto galerici esnafının yer sorununu çözmek için harekete geçen Başkan Vidinlioğlu, bu kapsamda ikinci araç satışı yapan esnaflarla bir araya geldi. Yönetmeliğin oto galerici esnafını yakından ilgilendirdiğini belirten Başkan Vidinlioğlu, iyi niyet çerçevesinde gerekli adımların hızla atılabileceğini kaydetti.
Oto galerici esnafı için uygun bir yer tespit edileceğini belirten Başkan Vidinlioğlu, “Tüm oto galerici esnafını temsil edecek bir birliktelik sağlanacak. Belediye olarak biz bu işe öncülük edeceğiz. Ben konuya iyi niyetle yaklaşıyorum. Herkes de aynı iyi niyetle yaklaşmalı. Bu iş iyi niyet çerçevesinde çözülür. Bizler kanun çerçevesinde üzerimize düşeni yapacağız. Yıllardan bu tarafa gelen bir sorunu çözmek için bir araya geldik. Kanuna göre apartman altlarında ve belirlenen alanlara sahip olamayan iş yerlerinde sıkıntı ruhsat sıkıntısı var. Gönlümden geçen Kastamonu’nun önümüzdeki yıllarında bir daha böyle bir sorunun yaşanmaması. Şehrimizin geleceği için en uygun adımları atmayı istiyorum. En kısa sürede gereken çalışmalar başlayacak” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, oto galericilerin her kesimini temsil edecek bir oluşumun gerçekleşmesi adına çalışmaların başlaması gerektiğini ifade ederek, belediyenin hızla gereken çalışmayı başlatması talimatını verdi.

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