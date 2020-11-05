Kastamonu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 59 kişiye para cezası



ANKARA, (DHA)KASTAMONU Valiliği, koronavirüs tedbirlerine uymayan 59 kişiye 86 bin 850 lira para cezası uygulandığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 29 Ekim4 Kasım tarihlerinde maske takmayan 34, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 8 ile sosyal mesafe kuralına uymayan 17 kişi olmak üzere toplam 59 kişiye, 86 bin 850 lira para cezası uygulandığı belirtildi. Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4 kişi hakkında adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğu, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunma işlemlerinin sürdüğü ifade edildi. İzolasyon ve karantina tedbirlerine uymayan 29 kişinin ise Kastamonu Valiliği tarafından belirlenen yurtlara yerleştirildiği kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Kastamonu KASTAMOnu (DHA)

2020-11-05 15:26:34



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