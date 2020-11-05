Kastamonu'da Covid-19 tedbirlerine uymayan 59 kişiye ceza kesildi

Kastamonu’da korona virüs tedbirlerine uymayan 59 kişiye 86 bin 850 lira para cezası uygulandı.

Kastamonu'da 29 Ekim4 Kasım tarihlerinde yapılan korona virüs denetimlerinde maske takmayan 34, sosyal mesafeye uymayan 17, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 8 kişi olmak üzere 59 kişiye 86 bin 850 lira para cezası kesildi. Denetimelerde ayrıca karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4 kişi hakkında da adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

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