Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur: Kastamonuspor 1966: 1 - Amed Sportif Faaliyetler: 0

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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, kendi sahasında konuk ettiği Amed Sportif’i 10 mağlup etti.



Stat: Gazi

Hakemler: Şahin Berker xxx, Hasan Erdoğan xxx, Servet Bozkurt xxx

GMG Kastamonuspor: Atakan Akyol xx, Recep Yılmaz x, Oğuzhan Doğan x, Metincan Cici xx (Eren Moroğlu dk. 120 ?), Birkan Öksüz x (Kerem İmamoğlu dk. 74 x), Harun Aydın xx, Ömer Faruk Yücel xx, Mert Arabacı x, Faruk Öcal xx, Hakkı Can Aksu x, Hakan Olkan xx

Amed Sportif Faaliyetler: Hasan Erbey xx, Deniz Yılmaz xx, Muhlis İstemi x, Seymen Yağmur x (Serkan Yavuz dk. 74 x), Abdullah Çetin x (Şoreş Kaya dk. 106 x), Zeki Korkmaz x, Metin Esmer xx, Serkan İpek x, İbrahim Sönmez x (Y. Aykız dk. 116 ?), Şiyar Sayyiğit x (Eren Karabacak dk. 46 x), Batuhan Kurt x (Bünyamin Yürür dk. 64 x)

Gol: Metincan (dk. 98) (GMG Kastamonuspor)

Sarı kartlar: Sefa (GMG Kastamonuspor), Hasan, Abdullah, Bünyamin (Amed Sportif Faaliyetler)

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