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Başkan Vidinlioğlu: “Üniversite ile önemli çalışmalara imza atacağız”

İHA

Başkan Vidinlioğlu: “Üniversite ile önemli çalışmalara imza atacağız”

Üniversite yetkilileri ile bir araya gelen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu,

Kastamonu Belediyesi Meclis Salonu’nda üniversite yetkilileri ile bir araya gelen bilgilendirme toplantısında konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise, “Biliyorsunuz gastronomiyle ilgili üniversitemizle bir çalışma içerisine gireceğiz. Covid19 salgını dolayısıyla bu çalışma biraz gecikti. Şehrimiz genelinde tüm hanelere ulaşacağız. Buralarda yapılan yöresel yemekleri ortaya çıkartacağız. Bugün bilinen 812 çeşit ürünümüz var. Bunun 200’ü yemek üzerine. Amacım yöresel mutfaktaki gücümüzü tam anlamıyla ortaya çıkartmaktır. Yine kendirle ilgili de artık konuşmanın ötesine geçmeliyiz. Eyleme geçmeliyiz. Müteşebbis gerekiyor. Bu alanda yatırım yapmak isteyen kim olursa olsun elimizden gelen desteği vermeye gayret edeceğiz. Üretici ürettiği ürünü sıkıntısız satarsa kendirde de istenileni alabiliriz. Aksi taktirde üreticiyi cesaretlendiremeyiz. Elimizin değerini bilmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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