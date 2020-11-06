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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Çakır: “Akraba ve komşu ziyaretleri sonrası vak'alar arttı”

İHA

Vali Çakır: “Akraba ve komşu ziyaretleri sonrası vak'alar arttı”

Kastamonu Valisi Avni Çakır, son iki haftadır akraba ve komşu ziyaretleriyle birlikte vak'alarda artışın gözlemlendiğini belirterek, “Bu rakamlar şu an için bizim açımızdan yönetilmez seviyede değil. Fakat kesinlikle tedbirlerimize en üst düzeyde devam ettirmemiz gerekiyor” dedi.
Vali Avni Çakır, beraberinde Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ve İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Yüksel Kutlu ile birlikte Nasrullah Meydanı ile İplikçiler Çarşısı’nda bulunan iş yerlerini denetledi. Vali Çakır, korona virüse karşı alınan tedbirleri denetleyerek, iş yeri sahipleriyle sohbet etti. Bir iş yerine giren Vali Çakır, burada iki engelli öğrencinin el işlemesiyle yaptığı örgüleri gördü. Engelli öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Çakır, engelli öğrencilerin yapmış olduğu el işlemesi nakışlarından ürün satın aldı.

“Vak'alar ilimizde tekrar artışa geçti”
“Sağlık İçin Hepimiz İçin” mottosuyla Kastamonu’da Covid19 mücadelesi kapsamında yapmış oldukları denetimleri kapsamlı bir şekilde sürdürdüklerini söyleyen Vali Çakır, “Şu anda il merkezinde ve ilçelerimizde geniş bir katılım ile saha denetimlerimiz devam ediyor. Kastamonu’da Temmuz sonunda başlayan ve Ağustos ayında pik yapan bir süreç yaşanmıştı. Daha sonra alınan sıkı tedbirler ile tüm kamu ve kuruluşlarının desteğiyle Eylül ayı itibariyle virüsle mücadelede ciddi başarı elde etmiştik. Ancak son 2 haftadır hem dünya üzerinde, hem ülkemizde meydana gelen ciddi artışlar, ilimizde de geçen hafta itibariyle kendisini göstermeye başladı. Bu rakamlar şu an için bizim açımızdan yönetilmez seviyede değil. Fakat kesinlikle tedbirlerimize en üst düzeyde devam ettirmemizi gerektirecek bir seviyede. Bu anlamda umuma açık yerlere yönelik tedbirlerimizin, düğünlerde, cenazelerde alınan tedbirlerimizin sonuçlarını gördük. Vak'a sayılarında ciddi düşüşler sağlandı. Maalesef birçok ilimizde olduğu gibi ilimizde de akraba, komşu ziyaretleri gibi ziyaretlerin virüsün yayılmasına imkan sağladığını görmekteyiz. Maalesef bu somut tespitimiz. Birçok ilçemizde sıfırlamış olduğumuz vak'a sayıları maalesef tekrar arttığını tespit ettik. Bu kapsamda özellikle son 2 haftadır kolluk kuvvetlerimizle, belediye personellerimizle, muhtarlarımızla, bu mücadeleye destek veren tüm kamu kuruluşlarımızla vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Bundan sonraki önceliğimiz komşu ve akraba ziyaretlerini mümkünse sıfırlamak” dedi.

“Vak'a artışları bu şekilde devam ederse ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz”
Toplumda virüsün gençlere zarar vermediğine yönelik yanlış bir algının oluştuğunu söyleyen Vali Çakır; “Her yaştan insan bu virüsün hedefinde. Özellikle hepimizin büyükleri ve belli bir yaşın üstündeki insanlar bu virüsten ciddi bir şekilde etkileniyorlar. Şu anda hastanelerde ve yoğun bakım ünitelerimizde bir sıkıntı yok ama vak'a artışlarımız bu şekilde devam edecek olursa, maalesef ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Onun için hepimizin bu konuda hassas olması gerekiyor. Şu ana kadar elde etmiş olduğumuz kazanımları korumak için lütfen bu konuda çok hassas olmalarını ve kurallara riayet etmelerini bekliyoruz. Bu konuda izolasyon çok önemli. İzolasyon konusunda da ilimizde 2 tane yurdumuz bu anlamda ayrılmıştı. 36 tanesi pozitif vak'a, 5 tanesi temaslı olmak üzere 41 vatandaşımız yurtlarda barınıyor. Bununla alakalı gerek iaşelerinde, gerekse tedavilerinde bir sıkıntı yok. Bunların birçoğu da kendi iradeleriyle yurtlara yerleşti. Bunlardan 5 tanesini biz izolasyon kurallarına uymadıklarını için zorunlu olarak yerleştirdik. Vatandaşlarımızın bu konuda talepleri olursa yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

“Vatandaşlarımız aile ziyaretlerini bir süre ertelesinler”
Aile ziyaretlerinin vak'a artışlarında en başı çektiğini belirten Vali Çakır, şöyle konuştu: “Korona Virüs tedbirleri konusunda hala duyarsızlık gösteren vatandaşlarımıza son 1 hafta içerisinde 59 vatandaşımıza cezai işlem uyguladık. İnşallah Kastamonu’da virüse hep birlikte ‘dur’ diyeceğiz. Tekrar rakamları makul seviyelere getireceğiz. Vatandaşlarımız korona virüs tedbirleri hakkında camilerimizden, belediyelerimizin anons sistemlerinden, kolluk kuvvetlerimizin araçlarındaki anons sistemlerinden sürekli uyarıyoruz. Muhtarlarımızdan da vatandaşları sürekli bu konularda uyarlamalarını istiyoruz. Televizyonlarda da bulunanla alakalı son 2 haftadır üst düzeyde açıklamalar yapılıyor. Türkiye vak'a olarak ne yaşıyorsa, Kastamonu’da onu yaşıyor. Artışlar tüm illere paralel olarak bizde de oluyor. Sebepleri de aynı. Düğünlerde ve cenazelerde ciddi bir kontrol sağlandı ama maalesef geleneksel alışkanları vatandaşlarımız kolay kolay terk edemiyor. Ayrıca bu virüs belli yaş gruplarında farklı belirtiler gösterdiği için kendisinde bir şey yok sanıyor ya da hasta olduğunu bile bile kendisinde semptom olmadığından yanılgıya düşerek ziyaret gerçekleştiriyorlar. Biz her pazartesi tespit edilen durumlar doğrultusunda benim başkanlığımda gerçekleştirdiğimiz toplantıda vak'alarımızı tek tek analiz ediyoruz. Vatandaşlarımız temaslılarını tam olarak bize bildirmediğinden bunu derinlik çalışmalarını bizimde tam olarak yapmamız gerekiyor. Vak'aları tek tek analiz ediyoruz. Vak'a sayılarında ciddi artış gösteren ilçelerimizle durum hakkında bilgi alıyoruz ve buna göre tedbirler alıyoruz. Tamamen bilimsel verilere göre hareket ediyoruz. Şu an rakamlarımız kontrol edilebilir seviyede. Bu hafta 4 kişi hakkında izolasyon kurallarına uymadıkları için suç duyurusunda bulunduk”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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