Bakan Yardımcısı Demircan: “Kastamonu, Türkiye’de vakıf eserlerinin tescilinde en yoğun şehirlerimizin birisi”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kastamonu’da bir dizi inceleme ve ziyarette bulunarak, Kastamonu’nun Türkiye’de vakıf eserleri bakımından tescillenmiş en yoğun olduğu şehirlerden bir tanesi olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, makam ziyareti öncesinde “Valilik Şeref Defterini” imzalayarak Kastamonu Valisi Avni Çakır’ın ziyaret etti ve İl’de yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

Buradaki ziyaretinin ardından Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nu da ziyaret eden Bakan Yardımcısı Demircan, ardından AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü’yü ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Atabeygazi Camisini gezen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Kastamonu bir kültür şehri, bir sanat şehri, bir tarih şehri. Dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çalışmaları çok iç içe. Özellikle Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Turizm Bakanlığımızın en büyük genel müdürlüğü. Kastamonu, Türkiye’de vakıf eserleri kültürel, tesciller mirasımızın en yoğun bulunduğu şehirlerimizin başında geliyor. Burada da yaptığımız birçok iş var. Bu çerçevede Valimizle, Belediye Başkanımızla, milletvekilimizle, siyasetçilerimizle yaptığımız işleri yerinde görmek, gelecek ile ilgili stratejilerini belirlemek üzere ziyaretimizi gerçekleştirdik. Kastamonu’ya çok güzel hizmetler yapılıyor. Gelecek perspektifimizi, yeni neler yapabiliriz adına, Kastamonu’nun kültürünü daha iyi anlatabilmek, daha iyi tanıtabilmek, gelecek kuşaklara aktarabilmek ve Türkiye’mizde herkesin dikkatini çekebilmek adına ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şeyh Şabanı Veli, Anadolu erenlerinin 4 büyüğünden biri, onu da bu anlamda ziyaret etmiş olduk. Geleceğe yönelik yapacağımız bazı stratejik yeni projelerimizi değerlendirdik. Onlarda süreç içerisinde paylaşılacaktır” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, beraberinde heyete ile birlikte Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi’ni, Saray Hamamı’nı, Yazma Eserler Kütüphanesi’ni Atabeygazi Camisini, Osmanlı Sarayı Şeyh Şabanı Veli Camisini, Atabeygazi Camisini, Yakupoğlu Külliyesini, İl Halk Kütüphanesi’ni ve Nasrullah Meydanı’nı ziyaret etti.

Ziyaretlere AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Çenet, İl Genel Meclis Başkanı Güray Parçal, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, MHP İl Başkanı Emin Çınar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziver Kaplan ile ilgili kurum müdürleri de katıldı.

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