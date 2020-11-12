Mesleki ve teknik eğitim ihtiyaç analiz çalışmaları devam ediyor

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde mesleki ve teknik eğitim kurumlarının kurumsal ve fiziki kapasitelerin arttırılması amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından başlatılan “Mesleki ve Teknik Eğitim İhtiyaç Analizi” çalışmaları devam ediyor.

Üç ili kapsayan çalışmayla mesleki eğitim altyapısı eksiklikleri ve bölgede faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarının nitelikli iş gücü ihtiyacı literatür taraması ile anket ve derinlemesine görüşmelerle ortaya çıkarılacak. Bu kapsamda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından mesleki ve teknik eğitim veren kurumlar ile kamu, özel sektör kurum ve kuruluşların bir araya geldiği online çalıştaylar düzenlenecek. Her ilde eğitim kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla ayrı ayrı düzenlenecek çalıştaylarda, bölgede yürütülen saha araştırmaları sonucunda elde edilen bulgulardan hareketle bölgedeki durum, ihtiyaçlar, beklentiler ve fırsatlar göz önüne alınarak çözüm önerileri tartışılacak. Sonrasında ise çalışma, yapılacak toplantılar ve saha çalışmaları ile desteklenerek amaca yönelik detaylı analiz çalışmaları yapılacak ve sonuçları raporlanacak.

900 kişiyle anket çalışması yapıldı

Çalışmalar kapsamında ilk olarak mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görevli eğitimci ve öğretmen ile öğrenim gören öğrencilere yönelik toplam 900 anket çalışması yapıldı. Anket çalışması kapsamında 79 derinlemesine görüşme yapılırken, özel sektörle 279, öğrencilerle 383 ve eğitimcilerle 159 yüz yüze görüşme gerçekleştirildi.

Analiz çalışması mali destek programları için önemli

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından başlatılan“Mesleki ve Teknik Eğitim ihtiyaç Analizi” çalışmaları, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinin özellikle mesleki ve teknik eğitim altyapısı eksikliklerinin giderilmesi için gelecekte ilan edilecek mali destek programları için de bir ön çalışma olarak ayrı bir önem taşıyor.

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