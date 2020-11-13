Tosya’da beton sulama kanalı yapımına başlandı

Tosya'da tarım arazilerinin kullanımına yönelik beton sulama kanalı yapımına başlandı.

Tosya ilçesinde tarım arazilerinde su kaybını önlemek için toprak olan su kanallarının beton su kanalı olarak yapımına başlandı. Lezzeti dünyaca bilinen Tosya Pirincinin yetiştirildiği ilçede, suya en fazla ihtiyaç duyulan çeltik arazilerinde sulama esnasında su kaybının önlenmesi için çalışmalara start verildi. Tosya Kaymakamlığı tarafından başlatılan çalışma ile sulama kanalları betondan yapılarak su kaybının önlenmesi için Aşağıdikmen, Sapaca, Kösen ve Çaykapı Köyü güzergahında beton sulama kanalı yapılıyor.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin de çalışmaları yerinde incelemek için bölgeyi ziyaret etti. Çalışmaları inceleyen Kaymakam Deniz Pişkin çiftçilerle de bir araya gelerek hayırlı olsun dileklerini iletti. Toprak kanaldan beton kanala geçiş için ilk adımı attıklarının altını çizen Kaymakam Deniz Pişkin, “Tosya Kaymakamlığımızın 2020 KÖYDES Çalışma Programı kapsamında, Aşağıdikmen, Sapaca, Kösen ve Çaykapı köylerimiz için 520 metre uzunluğundaki çeltik sulama beton kanalı yapım işini yerinde inceledik. Toprak kanaldan beton kanala geçişin ilk adımını böylece atmış oluyoruz. Köylerimize ve çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.

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