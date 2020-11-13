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Kurtuluş Mücadelesinde karargâh olarak kullanılan konak, yeniden ayağa kaldırıyor 1944 depreminden sonra kaderine terk edilen konak turizme hizmet edecek

İHA

Kurtuluş Mücadelesinde karargâh olarak kullanılan konak, yeniden ayağa kaldırıyor 1944 depreminden sonra kaderine terk edilen konak turizme hizmet edecek

Kurtuluş Mücadelesinde karargâh olarak kullanılan ve 1944 yılındaki depremde aldığı ağır hasar sonrasında atıl vaziyette bırakılan 150 yıllık tarihi Işıklar Konağı, 4 milyon liralık proje ile turizme kazandırılıyor.
Kurtuluş Mücadelesinde karargâh olarak kullanılan Çankırı’nın Çerkeş ilçesindeki 150 yıllık tarihi Işıklar Konağı, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)’nın finansman desteğiyle yeniden turizme kazandırılacak. Kurtuluş Mücadelesinde karargâh olarak kullanıldıktan sonra 1944 yılında meydana gelen depremde ağır hasar gören Işıklar Konağı uzun bir süre atıl durumda kaldı. 70 yıl aradan sonra Çerkeş Belediyesi tarafından satın alınan konak turizmin hizmetine sunulmak üzere proje hazırlayarak Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’na sunuldu. KUZKA tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 4 milyon lira bütçeli “Işıklar Konağının Restorasyon ve Tefrişinin Yapılarak Yerli ve Yabancı Turistlerin Hizmetine Sunulması” projesi desteklenmeye hak kazandı. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın 3 milyon lira destek sağladığı tarihi Işıklar Konağı’nın restorasyon çalışmalarının yılbaşına kadar tamamlanarak turizmin hizmetine sunulması hedefleniyor.

“Işıklar Konağının ayağa kaldırılabilmesi için 3 milyon lira destek sağladık”
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ve Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı restorasyon çalışmalarının yürütüldüğü tarihi Işıklar Konağı’na inceleme ziyaretinde bulundu. Genç ve Sopacı ziyarette yüklenici firmadan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tarihi Işıklar Konağı’nın turizme kazandırılması için 3 milyon lira destek verdiklerini söyleyen Genel Sekreter Genç, “2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Çerkeş Belediyesi tarafından Işıklar Konağı’nın turizme kazandırılmasına yönelik bir proje teklifi vardı. Bu proje ajansımız tarafından yapılan değerlendirmede başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Çerkeş Belediyesi ile sözleşmemizi imzaladık ve daha sonra Çerkeş Belediyemiz burada ihaleyi gerçekleştirdi. Şu anda yüzde 55 seviyesinde konağın restorasyon çalışmaları tamamlanmış durumda. Hızlı bir şekilde proje ilerliyor. Bu projeye KUZKA olarak 3 milyon lira destek sağladık. Projenin toplam bütçesi de 4 milyon TL’dir” dedi.

“Restore edilmeden önce yıkılmak üzere olan bir konağı daha ayağa kaldırdık”
Işıklar Konağı’nın Çerkeş ilçesi açısından önemli bir konak olduğunu vurgulayan Dr. Genç, “150 yıla varan bir geçmişi bulunuyor, burası restore edilmeden önce yıkılmak üzere olan bir konaktı. Biz bu konağın restorasyonuna destek vermiş olmaktan gurur duyuyoruz. Hem konaklama hem de yeme içme anlamında burası turistlere hizmet verebilecek bir alan olacak. Çerkeş gastronomi anlamında da öne çıkan bir ilçemiz. Burada özellikle Osmanlı döneminden gelen bir yemek kültürü var. Bu kültürü en azından gelen turistlere de tattırmak isteriz. Bu alanın restore edildikten sonra kullanım amacında özellikle restoran kısmının da olması son derece önemli” diye konuştu.

“Bölgemizin en özel binalarından bir tanesi”
Proje hakkında bilgi veren Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı ise, “Burası bölgemizin en özel binalarından bir tanesi oluyor. Özel işlemeleri var tavanda. Binaya iki bölmeden giriliyor. Bu işlemeler yapılırken usta, oda içerisine alınıp 6 ay boyunca odadan çıkartılmıyor. Bu tavanı yapsın, dizayn etsin diye. Su ve yemeği kapının altından veriliyor. Bu şekilde olmasını usta istiyor, 6 ay sonra tavanı bitirmiş halde odadan çıkartılıyor. Aynı şekilde diğer oda da usta, 6 ay boyunca kalarak tavanı işliyor. Bu şekilde konakta tavanda özel işlemesi bulunan iki tane odası mevcut” şeklinde konuştu.

Butik otel olarak hizmet verecek
Öte yandan çalışmaların yılbaşına kadar tamamlanması planlanan Işıklar Konağı’nın butik otel ve restoran şeklinde hizmet vereceği öğrenildi.

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