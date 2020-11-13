100 milyonluk yatırımın ÇED raporu onaylandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

100 milyonluk yatırımın ÇED raporu onaylandı

İHA

Kastamonu'ya yapılacak olan ve yaklaşık 100 milyon TL tutarındaki Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Hayvancılık Bölgesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu onaylandı.

100 milyonluk yatırımın ÇED raporu onaylandı

Kastamonu’ya yapılacak olan ve yaklaşık 100 milyon TL tutarındaki Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Hayvancılık Bölgesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu onaylandı.
Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Hayvancılık Bölgesi’nin paydaşlarından olan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırımın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevresel Etki Değerlendirme Raporunun onaylandığını açıkladı.
Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Hayvancılık Bölgesi için ÇED raporunu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un onayı ile aldıklarını ifade ederek, “Bu 3 yıl içerisinde Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Hayvancılık Bölgesiyle alakalı gerekli olan bütün altyapı fizibilite raporlarını, üst yapı fizibilite raporlarını tamamladık. ÇED raporundan sonra ilgili alanın mera vasfının kaldırılması akabinde de müteşebbis heyet katkı paylarının yatırılmasından sonra Tarım ve Orman Bakanlığımıza yasal statünün kazandırılması için onaya sunulacağız. İlgili alandaki Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Hayvancılık Bölgemiz zaten Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulan 180 Günlük Eylem Planı içerisinde 31 Aralık tarihine kadar yasal statü kazanması için arz edilmişti. 2’nci 180 Günlük Eylem Planı’nda da yatırım programına alınarak temelin atılması planlanmakta. İlgili bölgedeki bin 290 dekarlık alanda toplam 98 tane hayvancılık işletmesi ve bunun yanında hayvancılığa dayalı entegre tesislerin kurulması planlanıyor. Planlanan şirketler 3 sınıfta klasmanda sıralandı. Küçük, orta, büyük işletmeler tarzında. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Hayvancılık Bölgesi’nin tamamlanmasıyla toplamda bölgede 30 bin büyükbaş hayvanın beslenmesi ve çok ciddi bir et üretimi planlanmakta. Bunun yanında kurulan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Hayvancılık Bölgesi çarpan etkisiyle ilçemizde her yıl ekilen 200 bin dekar alana ciddi bir katma değer kazandıracak” dedi.
Devrekani İhtisas Organize Sanayi Hayvancılık Bölgesinin ikinci Cumhurbaşkanlığı 180 Günlük Eylem Planı’nda da yatırım programına alınarak temelinin atılmasının planlandığını söyleyen Başkan Altıkulaç, “Aylardır yoğun bir çaba ile uğraştığımız Devrekani ilçemizde kurulacak olan tarıma dayalı İhtisas Hayvancılık bölgesi ile alakalı Çevre Etki Değerlendirme raporu Çevre ve Şehircilik bakanımız Sayın Murat Kurum tarafından onaylanmıştır. Organize hayvancılık bölgemizin kuruluşu için çok önemli bir aşama olan ÇED raporunun ilçemize hayırlı olmasını temenni ederim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Karaismailoğlu’ndan pastırma esprisi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Beni Kayserilerle kavga ettirmeyin” “Türkiye’yi Avrupa’nın 6’ncı, Dünya’nın 8’inci Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık” “100 yıl boyunca el değmemiş demiryollarını yeniledik”
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu’ndan pastırma esprisi Ulaştırma ...
Kurtuluş Mücadelesinde karargâh olarak kullanılan konak, yeniden ayağa kaldırıyor 1944 depreminden sonra kaderine terk edilen konak turizme hizmet edecek
YEREL HABERLER Kurtuluş Mücadelesinde karargâh olarak kullanılan ...
Bakan Karaismailoğlu: “Milli Ulaşım ve Altyapı Politika Belgesi ile dünyayı Türkiye’ye bağlıyoruz” “Geçilmez vadileri viyadüklerle geçmek için gece-gündüz, canla başla çalışmaya devam ediyoruz” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kastamonu’da
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “Milli Ulaşım ve Altyapı ...
Tosya’da bin adet fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Tosya’da bin adet fidan toprakla buluştu
Tosya’da beton sulama kanalı yapımına başlandı
YEREL HABERLER Tosya’da beton sulama kanalı yapımına başlandı
Covid-19 tedbirlerine uymayan 25 kişiye para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Covid-19 tedbirlerine uymayan 25 kişiye para cezası ...
Kastamonu’da 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
YEREL HABERLER Kastamonu’da 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma ...
Mesleki ve teknik eğitim ihtiyaç analiz çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Mesleki ve teknik eğitim ihtiyaç analiz çalışmaları ...
Yavlak Arslan’ın anlatıldığı tarihi yanlışlık düzeltilecek
YEREL HABERLER Yavlak Arslan’ın anlatıldığı tarihi yanlışlık ...
Bakan Yardımcısı Demircan: “Kastamonu, Türkiye’de vakıf eserlerinin tescilinde en yoğun şehirlerimizin birisi”
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Demircan: “Kastamonu, Türkiye’de ...
GMG Kastamonuspor - Kardemir Karabükspor: 1-0
YEREL HABERLER GMG Kastamonuspor - Kardemir Karabükspor: 1-0
Kastamonu'da 776 gram uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kastamonu'da 776 gram uyuşturucu ile yakalanan şahıs ...
Hanönü'nde 10 bin 10 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Hanönü'nde 10 bin 10 fidan toprakla buluştu
29 yıl sonra Karabağ’a zafer kazanan Azerbaycan’a, Türk halkının duyguları mektup olarak iletilecek En çok şehit veren Kastamonu’dan, Azerbaycan için mektup kampanyası
YEREL HABERLER 29 yıl sonra Karabağ’a zafer kazanan Azerbaycan’a, ...
19 yaşındaki genç motorlu testere ile odun yerine ayağını kesti Emre YILMAZ/HANÖNÜ KASTAMONU (İHA)-Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde 19 yaşındaki genç Cevdet Çetinkaya (19), köyde evinin önünde motorlu testereyle odun kesmek isterken kazayla ayağını kesti. Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesinin Yılanlı köyündeki evinin bahçesinde sobalık odun kesen 19 yaşındaki genç Cevdet Çetinkaya, motorlu ağaç testeresini kaydırınca ayağını bileğinden kesti. Ayağına poşet bağlayarak kan akmasını önlemek isteyen komşuları, 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine çağrılan ambulansla önce Hanönü Toplum Sağlığı Merkezinde ilk tedavisinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetinkaya, tedavi altına alındı. (EY-BA-Y)
YEREL HABERLER 19 yaşındaki genç motorlu testere ile odun yerine ...
Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Hayatta kalabilmek için tek çaresi ‘hamile’ kalmak Böbreklerindeki tümörden kurtulmak için son çaresi hamilelik Tüp bebek tedavisi ile yaşam savaşını kazanmak için yardım bekliyor
YEREL HABERLER Hayatta kalabilmek için tek çaresi ‘hamile’ ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X