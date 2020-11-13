Cide’de “Okulum Temiz” belgeleri teslim edildi

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Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, “Okulum Temiz” belgesi almaya hak kazanan okul müdürlerine belgelerini takdim etti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla “Okulum Temiz” belgelendirme programı yürürlüğe alındı. Program kapsamında Cide’de eğitim veren okullar yerinde denetlenip kontrol edildi. Cide’de ilçe merkezinde bulunan 5 okula “Okulum Temiz” belgesi verilmesi uygun görüldü. Belge almaya hak kazanan okulların müdürlerine belgelerini Cide Kaymakamı Ömer Sağlam takdim etti. Cide Kaymakamlığında gerçekleşen törende Cide İlçe Milli Eğitim Müdürü Nail Özarslan da katıldı.

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