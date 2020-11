Karaismailoğlu: “5B uydusuyla hem iletişimde hem hızda hem de haberleşmede gelişmeler olacak” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Formula 1 yarışlarının hır yıl ülkemizde yapılmasını amaçlıyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aralık ayı ortalarında fırlatılacak olan 5B uydusuyla hem iletişimde hem hızda hem de haberleşmede gelişmeler olacağını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, ayrıca Formula 1 yarışlarının da her yıl Türkiye'de yapılması noktasında çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Bakanlığına bağlı çalışmaları yerinde incelemek üzere Kastamonu’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilçe ziyaretlerinden bulunarak yürütülen çalışmaları yerinde gördü. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5G ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Dünyada da 5G ile ilgili çalışmalar son aşamaya gelmiş durumda değil. Dünya da bir araştırma içerisinde. Burada bizde daha özellikle yerli ve milli teknolojilerle hazırlanarak yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bizde yerli 5G altyapımızı şu anda güçlendirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili yerli ve milli 5G’yi Dünya ile birlikte bizlerde geçeceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımızda hızlı bir şekilde devam ediyor. Biz normalde de 4.5G’de Dünya’da önde gelen ülkelerden bir tanesiyiz. İnşallah 5G içinde Dünya ile birlikte bizlerde zamanı geldiğinde yerli ve milli teknolojileri kullanarak geçeceğiz” dedi.



“5B’yi fırlattığımızda iletişim, hız ve haberleşmede gelişmeler olacak”

5B uydusunun imalatlarının tamamlandığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, “Tam fırlatma aşamasında şu anda onun hazırlıkları devam ediyor. Aralık ortaları gibi 5B uyduğumuz fırlatılacak. 5B uyduğumuz daha çok yayıncılık açısından dünyada kapsamı alana baya büyük bir uydumuz olacak. Aslında 5B’yi gönderdiğimizde bizlerin iletişim altyapısı ve iletişim hızıyla ilgili yenilikle ve gelişmeler olacak. İnşallah 5B uydusundan sonar hem hızda büyük bir artış olacak iletişim alt yapısı da bir hayli güçlenecek. O yüzden 5B’den sonra haberleşme ve iletişimde daha güzel gelişmeler olacak” ifadelerini kullandı.



“İzmir depreminde güçlendirdiğimiz altyapımızla iletişim ve haberleşmede sorun yaşamadık”

En son İzmir depreminde de görüldüğü üzere özellikle afet zamanlarından iletişim operatörlerinde sorunların olduğuna dair yöneltilen soruyu da cevaplayan Bakan Karaismailoğlu, “Haberleşme ve iletişim, genel işlerimizden bir tanesi oluyor. Ama dikkat ederseniz son İzmir depreminde iletişim konusunda herhangi bir sorun yaşamadık. Zaten güçlü bir altyapımız vardı. Zaten en kaz altındaki vatandaşlarımızın tamamına bizim iletişim altyapısıyla birlikte ulaşıldı. Tabii ki böyle bir afet durumlarında vatandaşlarımız sırf GSM hatlarıyla değil de internet altyapısıyla da haberleşme imkanları var. Biraz daha yoğunluğu böyle durumlarda dağıtmak lazım. Ama biz yine de tedbirlerimizi bu yönde alıyoruz. Afet durumunda çok kolay koordine olup bütün baz istasyonlarımız, mobil baz istasyonlarımızı bölgeye sevk ediyoruz. O yüzden İzmir’de depremde bu afet çalışmasında başarılı bir çalışma çıkardı arkadaşlarımız. İnşallah temennimiz böyle afetlerin yaşanmaması ama yaşadığı durumlarda çok kolay müdahale ediyoruz. Hem iletiyim altyapısı olarak hem müdahil olarak inşallah böyle afetleri bir daha yaşamayız” şeklinde konuştu.



“Formula 1 yarışlarının hır yıl ülkemizde yapılmasını amaçlıyoruz”

Formula 1 yarışlarının 9 yıl aradan sonra Türkiye’ye geldiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “İnşallah bundan sonra yarışlara ara vermek istemiyoruz. Artık her yıl Formula yarışlarını bekliyoruz. O yüzden bizlerde bunun sorumluluğundayız, bizlerde çok destek oluyoruz Formula yarışlarına. Pisti en iyi şekilde hazırladık. Dünyanın en iyi pistlerinden bir tanesi İstanbul Park’taki pist. Özellikle bizim pist Formula tarihinde efsane olarak gözüküyor. İnşallah Pazar günü başarılı bir yarışlara, etkinliğe ev sahipliği yapacağız. Şu an onun sorumluluğunu taşıyoruz. Formula 1 yarışları 250 ülkede 250 yayıncı kuruluş tarafından yaklaşık 2 milyar kişiye bu yarışlar yayın yapılarak izlettirilecek. Bu yarışlar hem İstanbul hem de ülkemizin tanıtımı için çok önemli buluyoruz. İnşallah bunun da başarılı bir şekilde üstesinden geldikten sonra önümüzdeki yıl Formula’yı tekrar burada ağırlamak için çalışmalarımıza başlayacağız hemen peşinden” diye konuştu.



“İnebolu yolu kısa sürede bitirilerek hizmete alınacak”

İnebolu yolunda da incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

“Şu anda İnebolu yolunun tünelle geçilecek alanın girişindeyiz. Burası aslında çok önemli bir yol. 38.8 kilometrelik bir yol ağından bahsediyoruz. Bunun 18 kilometresi tünel olarak yapılıyor. 18 kilometrelik bir tünelden bahsediyoruz. Çünkü 2002 yılına kadar Türkiye’de olan tünel uzunluğu toplam 50 kilometre iken bizler ise, sadece Kastamonuİnebolu arasındaki tünelin uzunluğu 18 kilometre. Bunlar önemli yatırımlar. Bunlar artık biraz daha teknolojik işler olmaya başladı. Özellikle yol ve ulaşımda bütün teknolojik işlerde yerli, milli imalatlar kullanıyoruz. Yıllar önce bunları bizler başkalarına muhtaç bir şekilde yapıyorduk. Şimdi ise artık ihtiyacımız yokken dünyaya da ihracat eder hale geldik. Bu tür teknolojileri hem üretiyoruz hem geliştiriyoruz hem de ihracat ediyoruz. Bu da Kastamonuİnebolu yolunda yaptığımız en önemli yatırımlardan bir tanesi oluyor. Ham fayda açısından hem de maliyet açısından burası yapıldığında Karadeniz’i Kastamonu üzerinden Ankara’ya bağlayacağız. Yani Ankara’nın denize en kolay ulaşım noktası olacak İnebolu yolu. O yüzden önemli bir yol. Öncelikle iki T1 ve T2 tünellerini yapıyoruz, KüreKastamonu arası bağlantısı kısa sürede bitecek inşallah. Peşinden de İnebolu’ya bağlayacağız. Burası bittiğinde Kastamonu’ya ve ülkemize hizmet edecek. Buradaki istihdamı, üretimi, turizmi önemli ölçüde etkileyecek bir yol. Ülkemizin büyük projeleri her yerde var, bunlara hepimiz şahitlik yapıyoruz. İnşallah bunlarında açılışlarına hep birlikte şahitlik yapacağız.”

Bakan Karaismailoğlu, açıklamalarının ardından İnebolu yolu üzerinde yapımı devam eden 18 kilometresi tünelle geçilecek olan 38,8 kilometre uzunluğundaki yol çalışlarında da incelemelerde bulundu.

