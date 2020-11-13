Bakan Karaismailoğlu: Hedefimiz, sürdürülebilir, akıllı ulaşım ağını hayata geçirmek (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu: Hedefimiz, sürdürülebilir, akıllı ulaşım ağını hayata geçirmek (2)

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Hedefimiz, sürdürülebilir, akıllı ulaşım ağını hayata geçirmek (2)


'BENİ KAYSERİLERLE KAVGA ETTİRMEYİN'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kastamonu temasları kapsamında, Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret etti. Kendisine Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünleri olan çekme helva ile Kastamonu pastırması ikram edildi. Kastamonu pastırmasın tadan Bakan Karaismailoğlu, bir basın mensubunun "Kayseri mi, Kastamonu mu?" şeklindeki sorusuna, esprili bir dille "Haftaya Kayseri'ye gideceğim, beni Kayserilerle kavga ettirmeyin" cevabını verdi. Pastırmanın yapılışı hakkında bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, ardından Nasrullah Kadı Camii'nde cuma namazını kıldı. Namazın ardından AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, bakanlığın çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
'YERLİ 5G'YE DÜNYA İLE BİRLİKTE GEÇECEĞİZ'
Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Kasatamonu ve İnebolu arasında inşa edilen tünel şantiyesine geçti. Burada incelemede bulunan Karaismailoğlu, gazetecilere açıklama yaptı. Karaismailoğlu, 5G teknolojisine geçilme sürecine ilişkin şunları söyledi:
"5G ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Dünyada da çalışmalar, son aşamaya gelmiş değil. 5G'ye biz yerli ve milli teknolojilerle birlikte hazırlanmaya çalışıyoruz. O yüzden yerli 5G alt yapımızı şu anda güçlendirmeye çalışıyoruz. Yerli 5G'ye dünya ile birlikte geçeceğiz. Zaten normalde 4,5 G alt yapısında da dünyanın önde gelen ülkelerinden biriyiz. İnşallah 5 G'ye de dünya ile birlikte zamanı geldiğinde yerli ve milli teknolojileri kullanarak geçeceğiz."
Karaismailoğlu, İstanbul Park'ta yapılacak Formula 1 yarışının, İstanbul ve Türkiye'nin tanıtımı için son derece önemli olduğunu belirterek, gelecek seneki yarışlarda da yer almak için çalışmaların başlayacağını söyledi.
'İZMİR'DE BAŞARILI BİR ÇALIŞMA ÇIKARDIK'
İzmir'de meydana gelen depremde haberleşme konusunda problem yaşanmadığını belirten Karaismailoğlu, "Zaten güçlü bir alt yapımız vardı. Enkaz altındaki vatandaşlarımızın hemen hemen tamamına bizim iletişim alt yapımız sayesinde ulaşıldı. Böyle bir afet durumunda vatandaşlarımızın sırf GSM alt yapısıyla değil de internet alt yapısıyla da haberleşme imkanı var. Böyle durumlarda yoğunluğu biraz oralara dağıtmak lazım. Ama biz yine de bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Afet durumlarında bütün mobil baz istasyonlarımızı bölgeye sevk ediyoruz. O yüzden İzmir'de başarılı bir çalışma çıkardı arkadaşlarımız. Temenniniz böyle afetlerin yaşanmaması ama yaşandığı durumlarda çok kolay müdahale ediyoruz."
'ARALIK AYI ORTALARI GİBİ 5A UYDUMUZ FIRTLATILACAK'
TÜRKSAT 5A uydusunun imalatı tamamlanarak fırlatma aşamasına gelindiğini kaydeden Karaismailoğlu, şöyle konuştu: 
"Aralık ayı ortaları gibi 5A uydumuz fırlatılacak. Daha çok yayıncılık açısından dünyada daha çok kapsama alanı büyük bir uydumuz olacak. Asıl 5B'yi gönderdiğimizde bizim iletişim alt yapısı ve iletişim hızıyla ilgili yenilik ve gelişmeler olarak. İnşallah 5B uydusundan sonra hem hızda büyük bir artış olacak, iletişim alt yapısı da bayağı bir güçlenecek. 5B'den sonra haberleşmede daha güzel gelişmeler olacak."
Karaismaloğlu, son olarak, inşaatı devam eden Kastamonuİnebolu tüneline ilişkin, "Aslında çok önemli bir yol. 38,8 kilometrelik bir yol aksından bahsediyoruz. Bunun 18 kilometresi türel olarak inşa ediliyor. 2002'ye kadar Türkiye'deki toplam tünel uzunluğu 50 kilometre. Biz sadece Kastamonuİnebolu arasında 18 kilometre tünel yapıyoruz.  Bir de artık bu teknolojik işlerinde yerli mühendisler, projeler ve milli imalatlar kullanıyoruz. Yıllar önce bunlarda hep başkalarına muhtaçtık. Böyle bir ihtiyacımız yok, artık bunları dünyaya da ihraç ediyoruz. Bu tür teknolojileri üretiyoruz, geliştiriyoruz ve dünyaya da ihraç ediyoruz. Burası yapıldığında Karadeniz'i Kastamonu üzerinden Ankara'ya bağlayacağız. Denize en kolay ulaşma noktası olacak" açıklamasında bulundu.
Caner ÜNVER/KASTAMONU, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Caner ÜNVER
2020-11-13 21:28:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaismailoğlu: “5B uydusuyla hem iletişimde hem hızda hem de haberleşmede gelişmeler olacak” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Formula 1 yarışlarının hır yıl ülkemizde yapılmasını amaçlıyoruz”
YEREL HABERLER Karaismailoğlu: “5B uydusuyla hem iletişimde hem ...
Cide’de “Okulum Temiz” belgeleri teslim edildi
YEREL HABERLER Cide’de “Okulum Temiz” belgeleri teslim edildi
100 milyonluk yatırımın ÇED raporu onaylandı
YEREL HABERLER 100 milyonluk yatırımın ÇED raporu onaylandı
Bakan Karaismailoğlu’ndan pastırma esprisi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Beni Kayserilerle kavga ettirmeyin” “Türkiye’yi Avrupa’nın 6’ncı, Dünya’nın 8’inci Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık” “100 yıl boyunca el değmemiş demiryollarını yeniledik”
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu’ndan pastırma esprisi Ulaştırma ...
Kurtuluş Mücadelesinde karargâh olarak kullanılan konak, yeniden ayağa kaldırıyor 1944 depreminden sonra kaderine terk edilen konak turizme hizmet edecek
YEREL HABERLER Kurtuluş Mücadelesinde karargâh olarak kullanılan ...
Bakan Karaismailoğlu: “Milli Ulaşım ve Altyapı Politika Belgesi ile dünyayı Türkiye’ye bağlıyoruz” “Geçilmez vadileri viyadüklerle geçmek için gece-gündüz, canla başla çalışmaya devam ediyoruz” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kastamonu’da
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “Milli Ulaşım ve Altyapı ...
Tosya’da bin adet fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Tosya’da bin adet fidan toprakla buluştu
Tosya’da beton sulama kanalı yapımına başlandı
YEREL HABERLER Tosya’da beton sulama kanalı yapımına başlandı
Covid-19 tedbirlerine uymayan 25 kişiye para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Covid-19 tedbirlerine uymayan 25 kişiye para cezası ...
Kastamonu’da 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
YEREL HABERLER Kastamonu’da 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma ...
Mesleki ve teknik eğitim ihtiyaç analiz çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Mesleki ve teknik eğitim ihtiyaç analiz çalışmaları ...
Yavlak Arslan’ın anlatıldığı tarihi yanlışlık düzeltilecek
YEREL HABERLER Yavlak Arslan’ın anlatıldığı tarihi yanlışlık ...
Bakan Yardımcısı Demircan: “Kastamonu, Türkiye’de vakıf eserlerinin tescilinde en yoğun şehirlerimizin birisi”
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Demircan: “Kastamonu, Türkiye’de ...
GMG Kastamonuspor - Kardemir Karabükspor: 1-0
YEREL HABERLER GMG Kastamonuspor - Kardemir Karabükspor: 1-0
Kastamonu'da 776 gram uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kastamonu'da 776 gram uyuşturucu ile yakalanan şahıs ...
Hanönü'nde 10 bin 10 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Hanönü'nde 10 bin 10 fidan toprakla buluştu
29 yıl sonra Karabağ’a zafer kazanan Azerbaycan’a, Türk halkının duyguları mektup olarak iletilecek En çok şehit veren Kastamonu’dan, Azerbaycan için mektup kampanyası
YEREL HABERLER 29 yıl sonra Karabağ’a zafer kazanan Azerbaycan’a, ...
19 yaşındaki genç motorlu testere ile odun yerine ayağını kesti Emre YILMAZ/HANÖNÜ KASTAMONU (İHA)-Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde 19 yaşındaki genç Cevdet Çetinkaya (19), köyde evinin önünde motorlu testereyle odun kesmek isterken kazayla ayağını kesti. Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesinin Yılanlı köyündeki evinin bahçesinde sobalık odun kesen 19 yaşındaki genç Cevdet Çetinkaya, motorlu ağaç testeresini kaydırınca ayağını bileğinden kesti. Ayağına poşet bağlayarak kan akmasını önlemek isteyen komşuları, 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine çağrılan ambulansla önce Hanönü Toplum Sağlığı Merkezinde ilk tedavisinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetinkaya, tedavi altına alındı. (EY-BA-Y)
YEREL HABERLER 19 yaşındaki genç motorlu testere ile odun yerine ...
Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Hayatta kalabilmek için tek çaresi ‘hamile’ kalmak Böbreklerindeki tümörden kurtulmak için son çaresi hamilelik Tüp bebek tedavisi ile yaşam savaşını kazanmak için yardım bekliyor
YEREL HABERLER Hayatta kalabilmek için tek çaresi ‘hamile’ ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X