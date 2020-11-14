Kaymakam Pişkin, Ney kursunu ziyaret etti

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede ilk defa açılan ney kursunu ziyaret etti.

Tosya Gençlik Merkezi’nin hizmete girmesinin ardından gençlere yönelik çalışmalar da başladı. Gençler için sanatsal ve eğitici kursları açmayı planlayan Tosya Gençlik Merkezi, gençlerin ilgi alanlarına yönelik kursları vakit kaybetmeden açmaya başladı. Tosya’da ilk defa ney kursu açan Gençlik Merkezi, açtığı kurs ile de gençlerin dikkatini çekmeyi başardı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği ney kursunu ziyaret eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, kursiyerlerle bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi.

Neyi olmayanlara ney hediye eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, kurslara yenilerinin ekleneceğini söyledi. Kaymakam Deniş Pişkin ziyarette yaptığı konuşmada, “Israrlı çabalarımız sonucu ilçemize kazandırdığımız Gençlik Merkezi, artık kuruluş amacına uygun bir şekilde gençlerimizin kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerine ev sahipliği yapmaya başladı. Bugün Merkezimiz bünyesinde açılan Ney Kursunu ziyaret ederek kursiyerlerimizle sohbet ettik. Ney'i olmayan kursiyerlerimize Tosya Kaymakamlığı olarak Ney hediye ettik. İngilizce, gitar, bağlama, ebru, ney ve voleybol branşlarında başlayan kurslarımıza birkaç hafta içerisinde filografi, resim, kese kuşak dokuma, satranç, hat sanatı, badminton ve işaret dili kurslarını da ekleyeceğiz” dedi.

Kaymakam Pişkin, ziyarette kursiyerlerin çaldığı ney dinletisinden dinledi.

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