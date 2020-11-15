Karantina ihlali, otel girişinde HES kodundan tespit edildi



KASTAMONU, (DHA) KASTAMONU'da, Covid-19 temaslısı olan M.G.'nin (26), otele giriş yaparken, Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolünde karantina kuralını ihlal ettiği belirlendi. Para cezası uygulanan M.G., yurda yerleştirildi.

İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen M.G., kent merkezindeki otele yerleşmek istedi. Otele kayıt yaptırmak isteyen M.G.'nin, HES kodu sorgulamasında, Covid-19 temaslısı olduğu tespit edildi. Otel görevlileri, karantina kuralını ihlal eden M.G. için polise haber verdi. Bunun üzerine otele polis ve özel donanımlı sağlık ekipleri sevk edildi. M.G., ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu´na bağlı Şeyh Şaban-ı Veli Öğrenci Yurdu´na yerleştirildi. Karantina kuralını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira ceza uygulanan M.G. hakkında, ayrıca suç duyurusunda bulunuldu. DHA-Genel Türkiye-Kastamonu

2020-11-15 16:39:12



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