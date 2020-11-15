Karantinada olması gerekirken otele kayıt yaptırırken yakalandı

Korona virüslü bir hasta ile yakın temaslı olduğu gerekçesiyle karantinada olması gereken bir hasta, İstanbul’dan gelerek Kastamonu’da il merkezinde bir otele kayıt yaptırmak isterken yakalandı. Yakalanan şahıs, yurda yerleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, korona virüslü bir hasta ile yakın temasta bulunduğu gerekçesiyle karantinaya alınan 26 yaşındaki M.G., karantinada olması gerekirken İstanbul’dan Kastamonu’ya geldi. Kastamonu’da il merkezinde bir otele yerleşmek için kayıt yaptırdığı sırada karantinada olması gerektiği belirlenen M.G., Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları sorgulamada 26 yaşındaki M.G.’nin korona virüslü hasta ile yakın temaslı olduğu ve karantinayı ihlal ettiği belirlendi. Bunun üzerine M.G., emniyet güçlerince Kastamonu’daki yurda yerleştirildi. Ayrıca şahıs hakkında da idari işlem yapıldı.

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