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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Vidinlioğlu, Nasrullah Meydanında güvercinleri besledi

İHA

Başkan Vidinlioğlu, Nasrullah Meydanında güvercinleri besledi

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Nasrullah meydanında güvencinler için ağaç diplerine yapılan yemliklere yem bıraktı.
Kastamonu Belediyesi ekipleri, tarihi Nasrullah Meydanı’nda güvercinlere atılan yemlerin alana yayıldığı ve alandan geçenler tarafından yemlerin ezilmesiyle ilgili oluşan hassasiyet sonrası başlattığı çalışmayı tamamladı. Tarihi meydanda düzenli bir görünüm olması ve vatandaşların talepleri doğrultusunda Kastamonu Belediyesi ekiplerince, ağaç diplerine güvercin yemlikleri yapıldı. Ekipler, tamamlanan çalışma sonrasında güvercin beslemek isteyen vatandaşları ve yem satıcılarını, yemlerin yemliklere atılması konusunda uyardı. Ağaç diplerine yapılan yemliklerle ilgili duyarlılık oluşturmak için Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu da, yemliklere yem bırakarak güvercinleri besledi.
Başkan Vidinlioğlu, sosyal medya hesabından şunları kaydetti: “Nasrullah Meydanı'nda güvercinlerin yemlenebilmesi için ağaçların etrafına yem havuzları yapıldı. Bu sayede hem güvercinler yemsiz kalmayacak hem de etrafa saçılan yemlerden dolayı kirlilik ve israf olmayacak. İlimize ve güvercinlerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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