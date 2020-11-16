Madde bağımlısı ve intihara teşebbüs eden kişiler, “Hayata Sarıl” projesiyle tekrar topluma kazandırılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Madde bağımlısı ve intihara teşebbüs eden kişiler, “Hayata Sarıl” projesiyle tekrar topluma kazandırılacak

İHA

Madde bağımlısı ve intihara teşebbüs eden kişiler, “Hayata Sarıl” projesiyle tekrar topluma kazandırılacak

Kastamonu’da madde bağımlısı ve intihara teşebbüs eden kişilere yönelik Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Hayata Sarıl” projesi kapsamında grafik tasarım ve fotoğrafçılık kursu açıldı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle kursa ilk etapta 8 kişi katılım gösterdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenecek proje ile Kastamonu’da dezavantajlı gruplar “Hayata Sarıl”acak. Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1 milyon 200 bin TL bütçeli “Hayata Sarıl” projesiyle, dezavantajlı kesimlerin istihdama katılımını kolaylaştırmak, sosyal girişim kapasitelerini artırmak, sosyal yardım alan kesimlerin gelir düzeyini ile yaşam standartlarını yükseltmek ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin uyumlaştırılması hedefleniyor.
Proje kapsamda, 1830 yaş aralığındaki 25 kişiye grafik tasarım ve fotoğrafçılık, terzilik ve modelistlik ile pasta yapımı ve sunumu alanında kurslar düzenlenecek. Ayrıca proje sonunda kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler neticesinde eğitim alan kursiyerlere istihdam imkanı sağlanması planlanıyor.
Öte yandan proje bitiminden sonra kurslar için alınan tüm malzemeler, Yeşilay Cemiyeti Kastamonu Şubesine devredilerek Yeşilay tarafından kursların devamlılığı sağlanacak.
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZKA) 2019 Yılı Sosyal Destek Programı kapsamında desteklenen ve Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen “Hayata Sarıl” projesinin açılışı Kastamonu İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) binasında yapıldı.
Açılış kurdelesini ise Vali Avni Çakır, Kastamonu İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Yüksel Kutlu, Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, İŞKUR İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı, KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, KESOB Başkanı Dursun Ergin, Yeşilay Cemiyeti Kastamonu Şube Başkanı İzzet Serhat Köylü ve Kastamonu İŞGEM Müdürü Burak Livanoğlu ile ilgili personeller katıldı.

“Bu projeyle gençlerimizi daha önce yaşamış oldukları sıkıntılara tekrar düşmemelerini sağlayacağız”
Projenin açılışında konuşan Vali Avni Çakır, ilk kurs olan grafik tasarım ve fotoğrafçılık kursunda 8 gencin eğitim alacağını belirerek, kursların birçok faydasının olacağını kaydetti.
Vali Çakır, “Bu sayede hem zararlı alışkanlıklardan uzak kalmış olacaklar hem de hayata sarılmış olacaklar. Kurs sayesinde inşallah birer meslek sahibi olacaklar. Bu konuda kendilerinin hem hayata sarılmaları sağlanacak hem de yarınlara daha güçlü bir şekilde bakmaları sağlanacak” diye konuştu.
Kursiyerlerin projenin sonunda meslek sahibi olmalarının hedeflendiğini anlatan Vali Çakır, “Sertifikalı olmalarını sağlayacağız. İnşallah bundan sonra hiçbir şekilde daha önce yaşamış oldukları sıkıntılara tekrar düşmemelerini sağlayacağız” dedi.

“Proje ile madde bağımlısı ve intihar teşebbüsünde bulunmuş kişilerin topluma kazandırılmasını amaçlıyoruz”
KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ise, proje başvuru sahibinin Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü olduğunu ifade ederek, Yeşilay Cemiyeti Kastamonu Şubesi, Kastamonu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü, Kastamonu İŞKUR İl Müdürlüğü ile de iş birliği yapıldığını kaydetti.
Proje kapsamında 3 farklı atölye kurulduğunu söyleyen Genç, şöyle konuştu: “Burada düzenlenen kurslar, dezavantajlı kesimde yer alan madde bağımlılığı tedavisi görmüş ve belli bir süre temiz kalmış ve intihar teşebbüsünde bulunmuş kişilerin topluma kazandırılmasına yönelik. Bu kurslar aracılığıyla onların istihdam edilebilirliği artırılacak. Sonrasında işe yerleştirmeleri sağlanarak tekrar eski ortamlarına dönmelerinin önüne geçilmiş olacaktır. Projenin toplam bütçesi 1 milyon 200 bin lira olup bunun 1 milyon 80 bin lirası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından destek almaktadır”
Vali Çakır, açılış kurdelesini kestikten sonra kursiyerlerle bir süre sohbet ettikten sonra Kastamonu İŞGEM binasını da gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Vidinlioğlu, Nasrullah Meydanında güvercinleri besledi
YEREL HABERLER Başkan Vidinlioğlu, Nasrullah Meydanında güvercinleri ...
Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü kurtarılamadı
YEREL HABERLER Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü ...
Park halinde çalıştırılmak istenen otomobil alev aldı
YEREL HABERLER Park halinde çalıştırılmak istenen otomobil alev aldı
70 metre derinlikte ve 385 metre boyundaki ejder mağarası merak uyandırıyor Mantar görünümündeki dev kayalar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor Gizemli mağaralar maceraseverlerden yoğun ilgi görüyor
YEREL HABERLER 70 metre derinlikte ve 385 metre boyundaki ejder ...
Devrekani Belediyesinden sağlık çalışanlarına ‘cırık tatlısı’ ikramı
YEREL HABERLER Devrekani Belediyesinden sağlık çalışanlarına ‘cırık ...
Karantinada olması gerekirken otele kayıt yaptırırken yakalandı
YEREL HABERLER Karantinada olması gerekirken otele kayıt yaptırırken ...
Karantina ihlali, otel girişinde HES kodundan tespit edildi
YEREL HABERLER Karantina ihlali, otel girişinde HES kodundan tespit ...
Azerin’den “Can Azerbaycan’a bir mektubum var” kampanyasına destek
YEREL HABERLER Azerin’den “Can Azerbaycan’a bir mektubum var” ...
“Hayata Sarıl” projesi, grafik tasarım kursuyla başlayacak
YEREL HABERLER “Hayata Sarıl” projesi, grafik tasarım kursuyla ...
Kaymakam Pişkin, Ney kursunu ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Pişkin, Ney kursunu ziyaret etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X