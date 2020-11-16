Madde bağımlısı ve intihara teşebbüs eden kişiler, “Hayata Sarıl” projesiyle tekrar topluma kazandırılacak

Kastamonu’da madde bağımlısı ve intihara teşebbüs eden kişilere yönelik Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Hayata Sarıl” projesi kapsamında grafik tasarım ve fotoğrafçılık kursu açıldı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle kursa ilk etapta 8 kişi katılım gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenecek proje ile Kastamonu’da dezavantajlı gruplar “Hayata Sarıl”acak. Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1 milyon 200 bin TL bütçeli “Hayata Sarıl” projesiyle, dezavantajlı kesimlerin istihdama katılımını kolaylaştırmak, sosyal girişim kapasitelerini artırmak, sosyal yardım alan kesimlerin gelir düzeyini ile yaşam standartlarını yükseltmek ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin uyumlaştırılması hedefleniyor.

Proje kapsamda, 1830 yaş aralığındaki 25 kişiye grafik tasarım ve fotoğrafçılık, terzilik ve modelistlik ile pasta yapımı ve sunumu alanında kurslar düzenlenecek. Ayrıca proje sonunda kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler neticesinde eğitim alan kursiyerlere istihdam imkanı sağlanması planlanıyor.

Öte yandan proje bitiminden sonra kurslar için alınan tüm malzemeler, Yeşilay Cemiyeti Kastamonu Şubesine devredilerek Yeşilay tarafından kursların devamlılığı sağlanacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZKA) 2019 Yılı Sosyal Destek Programı kapsamında desteklenen ve Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen “Hayata Sarıl” projesinin açılışı Kastamonu İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) binasında yapıldı.

Açılış kurdelesini ise Vali Avni Çakır, Kastamonu İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Yüksel Kutlu, Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, İŞKUR İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı, KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, KESOB Başkanı Dursun Ergin, Yeşilay Cemiyeti Kastamonu Şube Başkanı İzzet Serhat Köylü ve Kastamonu İŞGEM Müdürü Burak Livanoğlu ile ilgili personeller katıldı.



“Bu projeyle gençlerimizi daha önce yaşamış oldukları sıkıntılara tekrar düşmemelerini sağlayacağız”

Projenin açılışında konuşan Vali Avni Çakır, ilk kurs olan grafik tasarım ve fotoğrafçılık kursunda 8 gencin eğitim alacağını belirerek, kursların birçok faydasının olacağını kaydetti.

Vali Çakır, “Bu sayede hem zararlı alışkanlıklardan uzak kalmış olacaklar hem de hayata sarılmış olacaklar. Kurs sayesinde inşallah birer meslek sahibi olacaklar. Bu konuda kendilerinin hem hayata sarılmaları sağlanacak hem de yarınlara daha güçlü bir şekilde bakmaları sağlanacak” diye konuştu.

Kursiyerlerin projenin sonunda meslek sahibi olmalarının hedeflendiğini anlatan Vali Çakır, “Sertifikalı olmalarını sağlayacağız. İnşallah bundan sonra hiçbir şekilde daha önce yaşamış oldukları sıkıntılara tekrar düşmemelerini sağlayacağız” dedi.



“Proje ile madde bağımlısı ve intihar teşebbüsünde bulunmuş kişilerin topluma kazandırılmasını amaçlıyoruz”

KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ise, proje başvuru sahibinin Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü olduğunu ifade ederek, Yeşilay Cemiyeti Kastamonu Şubesi, Kastamonu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü, Kastamonu İŞKUR İl Müdürlüğü ile de iş birliği yapıldığını kaydetti.

Proje kapsamında 3 farklı atölye kurulduğunu söyleyen Genç, şöyle konuştu: “Burada düzenlenen kurslar, dezavantajlı kesimde yer alan madde bağımlılığı tedavisi görmüş ve belli bir süre temiz kalmış ve intihar teşebbüsünde bulunmuş kişilerin topluma kazandırılmasına yönelik. Bu kurslar aracılığıyla onların istihdam edilebilirliği artırılacak. Sonrasında işe yerleştirmeleri sağlanarak tekrar eski ortamlarına dönmelerinin önüne geçilmiş olacaktır. Projenin toplam bütçesi 1 milyon 200 bin lira olup bunun 1 milyon 80 bin lirası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından destek almaktadır”

Vali Çakır, açılış kurdelesini kestikten sonra kursiyerlerle bir süre sohbet ettikten sonra Kastamonu İŞGEM binasını da gezdi.

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