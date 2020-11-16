Otomobil 20 metreden dereye uçtu: 1 yaralı

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KastamonuDaday karayolunda yoldan çıkan otomobil, 20 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, KastamonuDaday karayolunda Nagehan M. idaresindeki 37 SA 778 plakalı Renault marka otomobil, Gölköy mevkiine geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 20 metreden dereye uçtu. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran Nagehan M, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kazanın ardından jandarma ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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