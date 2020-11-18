Kastamonu Millet Bahçesi için geri sayım başladı

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Millet Bahçesi ihalesini kazanan yüklenici firma ile yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Millet Bahçesi ihalesini kazanan firma yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Vidinlioğlu, “Millet Bahçemizin yüklenici firma yetkilileriyle verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Yer tesliminin önümüzdeki hafta yapılacağı ve evrak işlemlerinin hızla başlayacağı bize iletildi. Millet Bahçesi’nde saha çalışması ise 2021’in ilk haftası itibariyle başlayacak” dedi.

Kuzeykent Mahallesi’nde 240 dönüm arazi üzerine Kastamonu Belediyesi’nin katkılarıyla projelendirilen ve TOKİ tarafından geçtiğimiz ay ihalesi yapılan Millet Bahçesi’nin yapımı için geri sayım başladı. 41 milyon 290 bin TL’lik teklif ile ihaleyi kazanan firma yetkilileri dün Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nu makamında ziyaret etti. Kastamonu’ya yakışır bir projenin yapımı için geri sayıma geçildiğini söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “Millet Bahçesi projesi bildiğiniz üzere biz geldiğimizden sonra değişti. İlk verilen proje TOKİ tarafından tam beğenilmedi ve daha iyi bir proje yapılabileceği bizlere iletildi. Bunun üzerine önemli bir çalışma başlattık ve konuyu bizzat takip ettim. Ayrıca 240 dönüm sözü verilen proje için 180 dönümün altında bir alan kaldığını gördük. Bunun üzerine alanı 240 dönümün üzerine çıkartmak için çalıştık ve bunu TOKİ’ye sunduk. Yeni Millet Bahçesi projesi ‘nefes alan bir şehir’ hedefimizin önemli bir nişanesi olacak. Sosyal alanlarıyla vatandaşlarımızın en çok ziyaret edeceği noktaların başında gelecek” dedi.

Yüklenici firma yetkilileri verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Vidinlioğlu, “Yüklenici firma yetkililerimiz yer tesliminin haftaya yapılmasını beklediklerini ve hızla evrak işlerinin halledileceğini belirterek 2021’in ilk haftasında Millet Bahçesi’nin yapımına başlanacağını bizlere ilettiler. Bizler şehrimiz açısından büyük önem taşıyan bu projenin biran önce bitirilmesini istedik. Firma yetkilileri de hızla projeyi bitirmek istediklerini bizlere ilettiler. Kastamonu Belediyesi olarak şehrimize katkı sağlayacak her projeye destek olmaya devam edeceğiz. Yine şehrimizin birçok noktasında hemşehrilerimiz için sosyal alanlar oluşturmaya devam edeceğiz. Projemizin ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

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