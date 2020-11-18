GMG Kastamonuspor - Etimesgut Belediyespor: 2-1

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Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)STAT: Gazi

HAKEMLER: Yakup Özhan (xx), Mustafa Çevik (xx), Selim Şenöz (xx)

GMG KASTAMONUSPOR: Atakan (xx) - Recep (xx), Oğuzhan (xx) (Dk. 83 Sefa x), Metin Can (xxx), Birkan (xxx), Harun (xx), Mert (xx) (Dk. 72 Kerem x), Faruk (xx), Hakkı Can (xx), Hakan (xx), Eren (x)

ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Özkan (xxx) - Hüseyin (xx), Eyüpcan (xx), Çağlayan (xx), Mikail (xx), İbrahim (xx) (Dk. 81 Ahmet x), Şahin (xx), Alim (xxx) (Dk. 87 Burçak x), Alaettin (xx), Halil (xx), Yasin (xx) (Dk. 70 Recep x)

GOL: Dk.90 Metincan, Dk.90+4 Birkan (GMG Kastamonuspor) Dk.63 Alim (Etimesgut Belediyespor)

SARI KARTLAR: Recep, Eren (GMG Kastamonuspor) Mikail, Yasin (Etimesgut Belediyespor)MİSLİ.com 2´nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, sahasında konuk ettiği Etimesgut Belediyespor´u son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

63´üncü dakikada Etimesgut Belediyespor atağında, İbrahim´in pasında kaleci Atakan´la karşı karşıya kalan Alim, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

90´ıncı dakikada GMG Kastamonuspor, ceza alanının 5 metre kadar gerisinden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Metincan skoru eşitledi: 1-1.

94´üncü dakikada GMG Kastamonuspor sağ kanatta, korner direğine yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı. Birkan´ın orta şut karışımı vuruşunda top fileleri havalandırdı: 2-1.

Karşılaşma 2-1 sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2020-11-18 15:34:41



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