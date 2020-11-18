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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tosya Kaymakamı korona virüs yeni tedbirleri açıkladı

İHA

Tosya Kaymakamı korona virüs yeni tedbirleri açıkladı

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, korona virüs yeni tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanlığının "Korona virüs Yeni Tedbirler” konulu genelgesine istinaden İlçe Hıfzısıhha Kurulu Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında toplandı.
Toplantının ardından açıklamalarda bulunan İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, “İçişleri Bakanlığımızın "Alınan kararlara göre 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren geçerli olacak şekilde, alınan kısıtlama kararları Türkiye genelinde olduğu gibi ilçemizde de uygulanacak. Hafta sonları sokağa sıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır. Ancak vatandaşlarımız, İçişleri Bakanlığına ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da valilik ve kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek" dedi.

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