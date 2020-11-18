Misafirliğe giden ailenin içinde bulunduğu otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'da kontrolden çıkan otomobilin, bariyere ve trafik levhasına çarpıp, takla atması sonucu, aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kastamonuİnebolu yolu Toprakköprü mevkisinde meydana geldi. Devrakani ilçesinden kent merkezine misafirliğe giden ailenin içerinde bulunduğu Ahmet Sever yönetimindeki 37 DR 476 plakalı otomobil, yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere ve trafik levhasına çarparak, takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Sever olay yerinde hayatını kaybederken, beraberindeki Ercan Sever (45) ve Kezban Sever yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ağır yaralanan Kezban Sever´in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kazayı haber alarak olay yerine gelen aile üyelerini jandarma ekipleri teskin etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu KASTAMONU, (DHA)
2020-11-18 22:59:51
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