Kastamonu'da 51 kişiye 'koronavirüs' cezası



KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU'da, koronavirüs tedbirlerine uymayan 51 kişiye 60 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Kentte, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sürdürülüyor. Denetimlerde maske takmayan 29, sosyal mesafe kuralına uymayan 5, karantina ve izolasyon tedbirlerini ihlal eden 7 ve sigara yasağına uymayan 10 kişi olmak üzere toplam 51 kişiye 60 bin 750 lira ceza uygulandı.

Kastamonu Valiliği´nden yapılan açıklamada, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4 kişi hakkında, adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu

2020-11-19 13:56:11



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