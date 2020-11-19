Kastamonu'da 51 kişiye 'koronavirüs' cezası

KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU'da, koronavirüs tedbirlerine uymayan 51 kişiye 60 bin 750 lira para cezası uygulandı.
Kentte, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sürdürülüyor. Denetimlerde maske takmayan 29, sosyal mesafe kuralına uymayan 5, karantina ve izolasyon tedbirlerini ihlal eden 7 ve sigara yasağına uymayan 10 kişi olmak üzere toplam 51 kişiye 60 bin 750 lira ceza uygulandı.
Kastamonu Valiliği´nden yapılan açıklamada, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4 kişi hakkında, adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu
2020-11-19 13:56:11
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.