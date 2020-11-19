Daday'da maske takmayan 3 kişiye ceza yazıldı

Daday İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaptığı maske denetimlerinde maskesini takmayan üç kişiye cezai işlem uyguladı.
Edinilen bilgiye göre, Daday İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede korona virüse karşı maske denetimi gerçekleştirdi. Açık alanda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından Daday’da denetim yapan polis ekipleri, maske takmayanları tek tek durdurarak uyardı. Denetimlerde uyarıları dikkate almayan 3 kişiye ise toplamda 2 bin 700 TL para cezası kesildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.