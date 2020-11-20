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Kuzeninin silahlı saldırısında öldü

DHA

Kuzeninin silahlı saldırısında öldü


Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) KASTAMONU'da, seyir halindeki otomobilin sürücüsü Sedat Aksakal (35), kuzeni Mustafa K.'nin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasret Sokak'ta meydana geldi. Sedat Aksakal yönetimindeki 37 AE 866 plakalı otomobile, kuzeni Mustafa K. tarafından tabanca ile ateş açıldı. Aksakal'ın kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 2 otomobile çarparak, durdu. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aksakal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sedat Aksakal'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Mustafa K. ise polisin çalışması sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2020-11-20 10:29:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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