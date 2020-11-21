Hentbol Kadınlar EHF Avrupa Ligi: Kastamonu Belediyespor: 31 - DVSC Schaeffler: 30

Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar EHF Avrupa Ligi 3. Tur maçında Macaristan temsilcisi DVSC Schaeffler’i sahasında konuk etti. Zorlu karşılaşmada Kastamonu Belediyespor, Macar rakibini 3130 mağlup ederek EHF Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi 3. eleme turunda Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda Macaristan temsilcisi DVSC Schaeffler takımını ağırladı. Macar temsilci DVSC Schaeffler’deki Covid19 vakaları nedeniyle daha önce ertelenen karşılaşma, tek maç eleme usulüyle gerçekleştirildi. Müsabaka karşılıklı goller ile başladı. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası 88 eşitlik ile geçilirken, Kastamonu Belediyespor yakalamış olduğu net fırsatları değerlendiremedi.

Maçın 18’nci dakikası 99 eşitlikle geçilirken Kastamonu Belediyespor Antrenörü Helle Thomsen, mola alarak takımına bazı konularda uyarılarda bulundu.

İlk devrenin son 5 dakikasına ev sahibi temsilcimiz Kastamonu Belediyespor, 1312 önde girdi. Atatürk Spor Salonu’ndaki karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1514 üstünlüğüyle tamamlandı.

Çekişmenin son dakikaya kadar sürdüğü karşılaşma, Kastamonu Belediyespor’un 3130 üstünlüğüyle sona erdi.

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı aldığı sonuç ile EHF Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.

Öte yandan Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, geçtiğimiz yılda EHF Avrupa Liginde karşılaştığı DVSC Schaeffler’i yenerek çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.



“Büyük bir başarıya imza attık”

Karşılaşmanın ardından değerlendirmede bulunan Kastamonu Belediyespor Antrenörü Helle Thomsen, DVSC Schaeffler’nin güçlü bir takım olduğunu belirterek, “Fantastik bir oyun vardı ortada. Çok fazla oyuncuları var ve hızlı oyun oynuyorlar. Çok büyük bir başarı elde ettik, çünkü onlar büyük bir takımdı. Macaristan güçlü bir ekip ve liglerinde üst sıralardalar. Bir iki seviye yukarıya değil oyuncularımız, birkaç adım yukarıya çıktılar performans olarak. Oyuncularım kendileriyle gurur duyabilirler bunu yaptıklarıyla ilgili. Bu çok önemliydi takım için. kulüp için, Türkiye hentbolu için. Şimdi kolay olan bu güzel kazanımlardan sonra güzel bir tatil” dedi.

Thomsen, sözlerini şöyle tamamladı: “DVSC Schaeffler gibi bir takım ile oynuyorsanız bizim bir problemimizin olduğunu düşünmüyorum. Güçlü bir takım ile oynarsanız bir probleminizde yoktur. Ben gerçekten mutluyum, kulüp ve oyuncularımız kendileriyle gurur duyabilirler. Çünkü herkes iyi bir iş çıkardı bugün."



“Bütün hafta DVSC Schaeffler maçına hazırlandık”

Bütün hafta DVSC Schaeffler maçına hazırlandıklarını ifade eden Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı Kaptanı Serpil İskenderoğlu ise, “Her gün bu takım için çalıştık, kim ne yapıyor ne ediyor diye videolar izledik. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ona göre hazırlandık, motivasyonumuz ve psikolojimiz ona göreydi. Bu maçı alacağımıza inanmıştık. Biliyorduk, zor olacağını biliyorduk ama alacağımızı da biliyorduk. Kazanacağımıza inanmıştık. Çok şükür kazanan taraf biz olduk ve gruplara kalmayı başardık. Geçtiğimiz yılda onları elemiştik. İnşallah gruplarda daha iyi maçlar çıkartıp Kastamonu’ya ve Türk hentboluna daha güzel başarılarla katkı sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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