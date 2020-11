Hamza Dağ: "Doğu Akdeniz'de yaptığımız hamlelerle, Dağlık Karabağ’a da yapmış olduğumuz işlerle milletimizin desteği partimize artmış vaziyette"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, ARGE Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı operasyonlarıyla, Doğu Akdeniz’de yapmış olduğumuz hamlelerle, Libya’da yapmış olduğumuz operasyonlarla, Azerbaycan’da Dağlık Karabağ’a da yapmış olduğumuz işlerle, milletimizin desteği ve teveccühü partimize artmış vaziyettedir" dedi.

AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurulu Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirildi. Pandemi kurallarına göre yapılan ve tek liste halinde gidilen genel kurulda mevcut başkan AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü tekrar başkanlığa seçildi. Genel kurula katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, ARGE Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ yaptığı konuşmada, “Biz bir dava partisiyiz, biz bir dava partiliyiz. Bizim bir davamız var, bizim bir heyecanımız var, bizim bir coşkumuz var. Bizim bir hizmet derdimiz var. Bir tarafta iyi olmak var, bir tarafta kötü olmak var. Bir tarafta Türkiye’nin ufkunu açmak var, öbür tarafta ne kadar engellerim diye hareket etmek var. Eğitimden savunma sanayisine kadar bir şeyler ortaya koyarken, birileri engel olmaya çalıştı. Biz, ‘bir taraftan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmak var, öbür tarafta ona engel olan CHP’nin yanında olmak var’ demiyoruz. Daha büyük bir davayı ortaya koyuyoruz. Bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı ile bir arada olmak var, öbür tarafta sesin Fransa’dan çıktığı, ABD’den çıktığı, zaman zaman Suriye’de ayrı düştüğümüz Rusya’dan çıktığı tarafta olmak var. Bunu bugünlerde yaşıyoruz. Canlı canlı yaşıyoruz” dedi.

Türkiye’nin hem içeriden hem de dışarıdan sürekli saldırı altında olduğunu söyleyen Dağ, “İçeriden dışarıdan sürekli saldırı var bize. S400’leri alamazsınız dediler, aldık. Depoda çürüyecek dediler, kurulumlarına başladık. Şimdi bize S400’leri kuramazsınız diyenler, ‘bizi iktidar yaparsanız, biz S400’leri kurmayız’ diyorlar. Suriye’de terör devleti kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğimizi her zaman söyledik. Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı operasyonlarıyla, Doğu Akdeniz’de yapmış olduğumuz hamlelerle, Libya’da yapmış olduğumuz operasyonlarla, Azerbaycan’da Dağlık Karabağ’a da yapmış olduğumuz işlerle, milletimizin desteği ve teveccühü partimize artmış vaziyettedir” diye konuştu.

Dağ, şunları söyledi:

“Libya’da ambargoyu Türkiye deldi diyorlar. Bunlar kötü tarafta olanlar, şunu hiç anlamıyorlar; bugüne kadar birilerinden medet umdular, birilerinden istekleri oldu, talepleri oldu ama bu millete iyice yabancılaşmış vaziyettesiniz.”

Son günlerde bir tartışma yaşandığını ifade eden Dağ, “Biz yıllardır demokrasi, hukuk devleti vurgusu yapıyoruz. Yıllardır anayasa, yasa, özgürlükler vurgusunu yapıyoruz. Hukuk reformunu da demokrasi konusundaki hassasiyetleri de özgürlük konusundaki hassasiyetlerimizi de yıllardır dile getiriyoruz. Son 23 haftadır bu konu biraz daha fazla gündeme gelince bazı yerlerde farklı eleştiriler ortaya çıkmaya başladı” dedi.

Selahattin Demirtaş ile ilgili tartışmalara da değinen Hamza Dağ, “Bugüne kadar 'Adalet mülkün temelidir' sözünü her yerde hem telaffuz ettik hem de gereğini yerine getirdik. Şimdi sırf adalet ve hukuk sözcüğü üzerinden birilerinin tahliye edilmesiyle alakalı ortaya konulan düşünce, sadece adalet için gerekli olan bir durum mudur? Adalet bunu mu gerektirir? Adalet deyince aklınıza bir sanığın, bir şüphelinin tahliyesi mi geliyor. Mağdurlar hiç aklınıza gelmiyor mu? Selahattin Demirtaş ile ilgili onlarca dava var. Onlarca davanın içinde bir tanesi her birimizin bildiği bir konu. Selahattin Demirtaş'ın terörist başı 'Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğiz' sözü, bundan dolayı yargılanması zaten devam ediyor. Ama şu tarihimizde, şu yaşadığımız süreçlerde bir 68 Ekim olayları var. 68 Ekim olaylarında kimlerin hangi rolleri aldığını bugün çok daha iyi biliyoruz. 5 Ekim tarihinde PKK terörist başlarından Murat Karayılan'ın sokak çağrısından hemen sonra hem HDP Genel Merkezinin hem de Selahattin Demirtaş'ın yapmış olduğu çağrıyla binlerce insan sokağa çıktı. 33 vatandaşımız, 31'i sivil 2'si emniyet görevlisi olmak üzere Yasin Börü ve arkadaşları bu olaylar üzerine şehit oldu” şeklinde konuştu.

Kendisinin de bir hukukçu olduğunu söyleyen Dağ, şöyle konuştu: “Bana verilen eğitimden yola çıkarak şunu söylüyorum; azmettiren suç faili gibi ceza alır. Hukuk kuralları mı değişti? Benim aldığım eğitim bunu gerektiriyordu. Dokunulmazlığını o dönemde hep birlikte Mecliste kaldırdık. Bütün dokunulmazlığını kaldırdık. CHP Genel Başkanı ‘Hodri meydan’ dedi. ‘Buyurun bütün dokunulmazlığını kaldırın’ dedi. Hepsini kaldırdık. Bütün siyasi partiler beraber kaldırdı bunu. Yürüyen sürecin tamamı hukukidir. Adalet noktasında yürür. İşinize geldiğinde mahkemeye müdahale etmeyin ama işinize gelmediğinde de siz müdahale edeceksiniz. Ayıptır arkadaş. 18 yıldan bu yana mahkemeler bağımsızdır, bağımsız şekilde yoluna devam eder diyoruz. Ama her seferinde cübbemi giyerim diyenler, birilerine yaranmak için Anayasa 138’i hemen unutuveriyorlar.”



“AK Parti'nin hizmetlerini görmezden gelip milleti yalanlarla aldatmaya çalışıyorlar”

AK Parti’nin hizmetlerini görmezden gelip milleti yalanlarla aldatmaya çalıştıklarını belirten AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise, “1959 yılında açılan havalimanımız kapanmıştı. 1991 yılında bir kere daha havalimanının tekrar açılması için çaba gösterilmiş fakat bu çaba da boşa çıkmıştı. Hamdolsun AK Parti döneminde 2013 yılında Kastamonu havalimanımızla buluştu. Türkiye’de havalimanı sayısı AK Parti ile birlikte 26’dan 56’ya çıktı bunlardan bir tanesi de hamdolsun Kastamonu havalimanıydı. Bunun yanında bölünmüş yollar AK Parti iktidarında 6 bin kilometre bölünmüş yol. Sadece AK Parti döneminde 21 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Kastamonu'da durum ne? 47 kilometreden aldık 330 kilometreye 7 katına bölünmüş yola ulaştırdık. Bugün arkadaşlar atıp tutuyor ya kendi dönemlerinde bir tane çivi çakmamışlar. AK Parti'nin 7 kat hizmetini görmezden gelip maalesef milleti yalanlarla aldatmaya çalışıyorlar. Ama milletimiz olan bitenin hamdolsun farkında. Eğitim anlamında, yenilenen okullardaki öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz güvenle sağlık içerisinde eğitim faaliyetleri devam ediyor. Kastamonulu hemşehrilerimiz bu hizmetlerin de farkında. Kastamonu aynı zamanda bir tarım şehri. 1996 yılında temeli atılmış olan Karadere Barajı 2003 yılında AK Parti gelene kadar sadece 3’te biri tamamlanmış. 3 yıl içerisinde geriye kalan 3’te 2’lik kısmını hamdolsun AK Parti bitirdi ve Karadere Barajı 2006 yılında hizmete girdi. Yine Devrekâni’de hızlı bir şekilde buradaki barajımızı da bitirdik, Devrekâni’miz de suya kavuştu. Yine bunun yanında yeni hizmetlere devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

