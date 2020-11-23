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449 yıllık Acem Hanı’nın Gastronomi Merkezi olacak Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu; “Titizlikle yürüttüğümüz projemizi taçlandıracağız”

İHA

449 yıllık Acem Hanı’nın Gastronomi Merkezi olacak Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu; “Titizlikle yürüttüğümüz projemizi taçlandıracağız”

Kastamonu Belediyesi, Türkiye’nin ilk tarihi alanda kurulacak 449 yıllık Acem Hanı merkezinde hayata geçirilmesi planlanan Gastronomi Merkezi için çalışmalarını sürdürüyor.
Gastronomi Merkezi olarak projelendirilen tarihi Acem Hanı’nın işlevselliğini net olarak ortaya koyabilmek adına geçtiğimiz aylarda Fizibilite Projesi’ni ihale eden Kastamonu Belediyesi, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZKA) güdümlü projeler desteğinden faydalanmak için başlattığı çalışmalarda sona yaklaştı. Kastamonu Belediyesi Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun da katıldığı Kastamonu Belediyesi ile KUZKA arasında gerçekleştirilen Proje Odak Toplantısında yüklenici firma yetkilileri fizibilite çalışmaları doğrultusunda gelinen noktayla ilgili sunumunu yaptı.
Üç ay sonra KUZKA değerlendirilmesiyle tamamlanacak olan çalışma 449 yıllık tarihi Acem Hanı’nın KUZKA’nın güdümlü projeleri arasında yerini almasını ve Kastamonu Belediyesi tarafından restorasyon çalışmalarına hızla başlanmasını sağlayacak. Yol haritasında olası bir sıkıntı yaşanmadığı takdirde tarihi Acem Hanı 2023 yılında Türkiye’nin tarihi alanda hayat bulun ilk Gastronomi Merkezi olarak kapılarını açacak.
Kastamonu Belediyesi tarafından tarihi Acem Hanı için başlatılan bu kapsamlı çalışma, tarihi bir hanı ayağa kaldırıp yöresel yemeklerin gelecek kuşaklara aktarılmasının ötesinde nitelikli iş bulma imkânı sağlayıcı sertifika programları, kurumsal anlaşmalarla özel program ve paket eğitim imkânları hazırlamak, lise veya üniversite sonrası farklı alanlarda kendilerini geliştirmek isteyen gençlere, çalışan kadınlara ve dezavantajlı gruplara yeni eğitim programları sunmak, yeni mutfak becerileri kazandırmak, İnovasyonel ARGE, ÜRGE faaliyetleri gerçekleştirmek, sosyal sorumluluk kapsamında gastronomi temelli rehabilitasyon etkinliklerine öncülük etmek, yiyecekiçecek işletmelerinde kalite artırımı ve standartlaşmaya yönelik kurumsal akreditasyon programları oluşturmak gibi bir çok olanağı da şehre sunmuş olacak.
Kastamonu Belediyesi binasında gerçekleştirilen Fizibilite Projesi Odak Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Op. Dr. R. Galip Vidinlioğlu, Kastamonu’nun asırlara dayanan tarihi, birçok medeniyete ev sahipliği yapması, Osmanlı gibi büyük bir imparatorluğun en önemli eyaleti olması vesilesiyle yöresel lezzet açısından çok ciddi bir çeşitliliğe ve mutfağa sahip olduğunu belirtti. Acem Hanı Gastronomi Merkezi’ne de bu açıdan ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Başkan Vidinlioğlu, “Bakıyorsunuz şu an revaçta olan, adından söz ettirmiş birçok mutfaktan yöresel lezzet ve çeşitlilik açısından çok öndesiniz ancak ne yazık ki ne Türkiye’de ne de Dünya’da sizin bu zenginliğinizden kimsenin haberi yok. Çankırı’da tas kebabı yapıp içine sarımsak koyarak Türkiye’de adından söz ettiriyorlar. İnanabiliyor musunuz sarımsağımız Dünya markası fakat biz o sarımsağı tas kebabımızın içine koyamıyoruz. Bu proje ile en ufak detaylara dikkat ederek ve en önemlisi kendi toprağımızın bize verdiği ürünlerden meydana getirdiğimiz yöresel lezzetlerimizi misafirlerimize sunacağız. İthal ürünler ile yöresel lezzet ortaya çıkartamazsınız. Benim en çok önem verdiğim konulardan biri de bu. Afyon sucuğu ile Kayseri pastırması ile Kastamonu sucuğu ve pastırması asla bir olmaz olamaz da. Biz kendi sucuğumuzu, pastırmamızı, sarımsağımızı, etimizi kullanarak titizlikle yürüttüğümüz bu projeyi daha da taçlandıracağız” diye konuştu.

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