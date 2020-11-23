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Annesinin yaptığı çeyizleri yanan genç kıza, sandık çeyizi hediye edildi Türk Kızılay’dan 10 evin yandığı köye yardımlar sürüyor

İHA

Annesinin yaptığı çeyizleri yanan genç kıza, sandık çeyizi hediye edildi Türk Kızılay’dan 10 evin yandığı köye yardımlar sürüyor

Kastamonu merkeze bağlı 14 haneli Tepeharman köyü Merkez Mahallesi’nde 10 ev ile bir caminin zarar gördüğü yangında mağdur olan vatandaşlara, Türk Kızılayın yardımları devam ediyor. Yangında annesinin yaptığı çeyizleri ve üniversiteye hazırlanırken kullandığı kitapları yanan genç kıza, sandık çeyizi ve okul kitapları alınarak hediye edildi.
Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, 6 Kasım’da Kastamonu merkeze bağlı 14 haneli Tepeharman köyü Merkez Mahallesi’nde 10 ev ile bir caminin zarar gördüğü köye yardımları ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda yangında annesinin yaptığı çeyizleri yanan Hasibe Habiboğlu’na, Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi tarafından sandık çeyizi hediye edildi. Ayrıca hemşire olmak isteyen ve üniversiteye hazırlanan Hasibe Habiboğlu’na, Kızılay ekiplerince kırtasiye malzemesi ile okul kitapları verildi.
Köyde evde yanan aileleri tek tek ziyaret eden ekipler, ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda yardımların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini kaydetti.

“Ailelerimize, hijyen ve gıda kolisi ile çocuk, erkek ve kadın kıyafetleri getirdik”
Türk Kızılayı Kastamonu Şube Sabit Tavil, köyde 10 hanenin yandığını, 5 hane halkının başka şehirlerde yaşadığını, 5 hane halkının da barınma sorunlarının geçici olarak çözüldüğünü söyledi.
Yangında evleri kullanılamaz hale gelen 9 kişilik Habiboğlu ailesinin köy okuluna yerleştirildiğini belirten Tavil, “Sayın Valimizin taktiriyle Satılmış Habiboğlu’nun ailesi köy okuluna yerleştirildi. İlk geceden itibaren biz Kızılay olarak barınmalarını sağladık. 6 gün boyunca da köyümüzde sıcak yemek çıkardık, çaylarını ve sularını karşıladık, kıyafet yardımında bulunduk. Yangından sonra bir genç kızımızın çeyizlerinin yandığını öğrenmiştik. Kadın kollarımızla birlikte Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi Başkanımızla birlikte onu da getirdik. Öğrencilerimizin defter, kitap ve çantaları da yanmıştı. Defter, kitap ve çanta gibi okul malzemelerini de getirdik. Hijyen ve gıda kolisi ile çocuk, erkek ve kadın kıyafetleri getirdik. Kızılay olarak aynı zamanda bizler, ailenin ihtiyaçlarını tespit ettik. Bir odun motoruna ihtiyaçlarının olduğunu, bir de derin dondurucuya ihtiyaçlarının olduğunu bir de fırın ile su ısıtıcısına ihtiyaçlarının olduğunu belirledik. Bunları da en kısa zamanda Türk Kızılayı olarak karşılayacağız inşallah” dedi.

“Hem çeyiz hem de üniversiteye hazırlandığım kitaplarımı getirmişler”
Yangında kitaplarının tümünün yandığını anlatan 16 yaşındaki Hasibe Habiboğlu da, şöyle konuştu:
“Yangında annemin hazırlamış olduğu çeyizlerim ile okula ait olan kitaplarımın hepsi yandı. Bugünde Kızılay ve Sanat İşleyen Eller Kooperatifimizden ziyaretimize gelinerek çeyiz getirmişler, üstelik kitaplarımı da getirmişler. Ben üniversite okuyup hemşire olmak istiyorum. Bunun için gerekli olan kitaplarım geldi. Çok teşekkür ederim”

“Yangında annesinin yaptığı çeyizleri kaybeden kızımıza sandık çeyizi hediye ettik”
S.S. Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi Serpil Durgut ise “Tepeharman köyünde çıkan yangında bir genç kızımızın çeyizlerinin yandığını öğrendik. Çünkü bizler, çeyiz işleriyle uğraşıyorduk. Bu yüzden yangında köyde çeyizleri yanan genç bir kızımız var mı diye merak ettik. Kızılay başkanımıza ulaştık, onlarda bize Hasibe kızımızdan bahsettiler. Yangında evde ne varsa bunlara çeyizde dahil hepsi yanmış. Ama hayat devam ediyor, Kızılayımız sayesinde bizlerde böyle bir görev üstlendik. Hasibe kızımızın çeyizini Kastamonu İşleyen Sanat Eller Kooperatifi olarak her türlü eksiğimi tamamlayama, şimdilik çeyizin bir kısmını getirdik, devamını da yapıp getireceğiz” şeklinde konuştu.

“Üniversiteye hazırlanırken kullandığı kaynakları alarak kendisine teslim ettik”
Türk Kızılayı Kastamonu İl Kadın Kolları Başkanı Sedef Perk ise, şunları kaydetti:
“Hasibe kızımızın üniversiteye hazırladığını duyduk. Bizlerde yangında tüm kitap, defler ve çantasını kaybeden Hasibe kızımın okul ihtiyaçlarını, üniversiteye hazırlanırken kullandığı kaynakları alarak kendisine teslim ettik. İnşallah okul yaşantısında başarılı olur."

“İki kova su atmama rağmen yangın büyüdü, söndüremedik”
Elektrik kontağından çıkan yangını söndürebilmek için çaba sarf ettiğini söyleyen Satılmış Habiboğlu ise, “Yangın gecesinde Hasibe kızım dışarıya çıktı. Yangın var dedi bizlere, bende dışarıya çıktım. Yangının üzerine iki kova su attım ama baktım yukarıya doğru ateş alevleniyor. Bende dışarıya çıktım yangın vanasını kullanmak için, yangın vanasını komşuların yardımıyla taktım. Takıp suyu tutana kadar imkanı olmadı söndüremedik. Bende kendi çabalarımla traktörümü, aracımı evden çıkartmaya çalıştım. Sonra yangın büyüdükçe büyüdü. Yangın söndürüldükten sonra sağ olsun Kızılay ekipleri gelip bizlere yardımda bulundu. Kızımın çeyizini de aynı şekilde yapıp teslim ettiler. Hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu.

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