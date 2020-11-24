Aday öğretmenlerden Kaymakam Deniz Pişkin’e ziyaret

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde aday öğretmenler Kaymakam Deniz Pişkin’i makamında ziyaret etti.

1824 Kasım Öğretmenler Günü ve Haftası dolayısıyla, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü S. Murat Demirci, aday öğretmenlerle birlikte Kaymakam Deniz Pişkin'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Deniz Pişkin, "Büyük fedakârlık ve özveri göstererek, geleceğimizin teminatı olan sevgili yavrularımızı yetiştiren, onlara iyiyi ve doğruyu gösteren, milli ve manevi değerlerimizi, doğru insan ve vatandaş olmayı, Cumhuriyet değerlerini, vatan ve millet sevgisini öğreten, çağın gerektirdiği bilgi düzeyine ulaştıran öğretmenlerimize armağan edilen bu anlamlı günü idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle başta yeni nesli öğretmenlere emanet eden Başöğretmen Atatürk’ü, ebediyete intikal bütün eğitimcilerimizi saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum. Emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Yeni başlayan ve halen görev başında olan tüm öğretmenlerimize de başarılar diliyor, öğretmenler gününüzü kutluyorum" dedi.

Ziyaret, Kaymakam Deniz Pişkin’in öğretmenlere kitap hediye etmesiyle sona erdi.

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