Meslek liselerinde inovasyon kampı başladı

Meslek liselerine yönelik Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile TR82 Bölgesi İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğinde düzenlenen EChallenge inovasyon kampları başladı.

Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde meslek liselerine yönelik düzenlenen Dijital Tarım Teknolojileri temalı echallenge inovasyon kampı başladı. Genç Başarı Vakfı tarafından verilen Dijital Tarım Teknolojileri temalı EChallenge inovasyon kampına, Çankırı’daki meslek liselerinde eğitim gören 60 öğrenci katılıyor. Girişimcilik ve inovasyon kamplarında, TR82 Bölgesi’nde öne çıkan sektörlere yönelik mesleki eğitim veren okullarda öğrenim gören başarılı ve girişimcilik potansiyeline sahip gençlerin tasarım odaklı düşünme, takım çalışması, iletişim ve girişimcilik yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor. Bu amaçla girişimcilik kamplarında başarılı olan öğrenciler, alanlarında düzenlenecek yarışmalara ve organizasyonlara katılım konusunda uygun şartlar oluştuğu takdirde KUZKA tarafından destek sağlanacak.

Program tanıtımı ve sorun paylaşımı oturumları, sorun analizi, çözüm aşaması, fikir üretimi çalışmaları ve iş modeli kanvası eğitimi ile başlayan “Dijital Tarım Teknolojileri” EChallenge inovasyon kampı, iş modeli hazırlama, sunum hazırlama ve jüri değerlendirme oturumları ile tamamlanmış olacak. Çankırı’nın ardından inovasyon kampı etkinlikleri, 30 Kasım ve 12 Aralık tarihleri arasında “İklim Değişikliği” temasıyla Kastamonu’da, 234 Aralık tarihleri arasında ise “Denizlerde Sıfır Atık” temasıyla Sinop’ta devam etmesi planlanıyor.

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