Öğrencilerini özleyen öğretmen, bestelediği şarkıya klip çekti Öğrencilerini özleyen sınıf öğretmeni, “İyi ki Öğretmenim” isimli şarkı besteleyip okudu

Candaroğulları İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Sibel Tiftik, korona virüs tedbirleri kapsamında okulların yüz yüze eğitime ara vermesi nedeniyle öğrencilerine duyduğu özlemi şarkı besteleyerek anlattı. Ayrıca öğretmen Tiftik, bestelediği şarkıyı seslendirerek klipte çekti.

Candaroğulları İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Sibel Tiftik, korona virüs tedbirleri kapsamında okulların yüz yüze eğitime ara vermesi nedeniyle öğrencilerine duyduğu özlemi çektiği kliple dile getirdi. 24 Kasım Öğretmen Günü sebebiyle klip çeken Sınıf Öğretmeni Sibel Tiftik, önce şarkıyı besteledi. Bestelediği şarkıyı stüdyoda müzik eşliğinde seslendiren Sibel Tiftik, söylediği şarkıyı öğrencileriyle çekilmiş fotoğraflarıyla slayt haline getirdi. 4 dakika 15 saniye uzunluğunda hazırlanan klip, sosyal medyada yayınlanınca büyük ilgi gördü.

Sınıf Öğretmeni Sibel Tiftik’in öğrencileri için besteleyip öğrencileri için okuduğu şarkı, sosyal medyada kısa süre içerisinde birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.