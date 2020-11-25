Nesli tükenmekte olan su samurunu besleyip, görüntülediler

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Gürkan YILMAZ/KASTAMONU,(DHA)KASTAMONU'nun Cide ilçesinde Karadeniz kıyısında görülen nesli tükenmekte olan su samurunu balıkçılar besledi.

Cide'de Denizkonak köyü balıkçı barınağında balıkçılar, denizde su samuru olduğunu fark etti. Balıkçılar cep telefonu ile kaydettikleri su samurunu balık atarak, besledi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurunun su yüzündeki hareketleri ise izleyenleri gülümsetti. DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2020-11-25 14:23:53



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