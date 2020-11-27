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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Vidinlioğlu, Tepeharman köyünü ziyaret etti

İHA

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, yangında 10 evin zarar gördüğü merkeze bağlı Tepeharman köyünü ziyaret ederek kış öncesi ailelere yardım malzemesi dağıttı.

Başkan Vidinlioğlu, Tepeharman köyünü ziyaret etti

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, yangında 10 evin zarar gördüğü merkeze bağlı Tepeharman köyünü ziyaret ederek kış öncesi ailelere yardım malzemesi dağıttı.
Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Tepeharman köyünde 7 Kasım’da meydana gelen yangının ardından belediye ekiplerine mağdur olan ailelere gereken yardımın yapılması talimatını vermişti. Bunun üzerine belediye ekipleri hızla yangından mağdur olan vatandaşlarla irtibata geçerek ihtiyaçlarının bir bölümünü karşılamıştı. Yaklaşan kış öncesi Tepeharman köyüne ziyaret gerçekleştiren Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, burada vatandaşlar ile sohbet etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Kastamonu Belediyesi olarak ellerinden geldiğince yangın mağdurlarının yanlarında olacaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Vidinlioğlu, “Rabbim hepinizi, ilimizi ve ülkemizi büyük felaketlerden korusun. Tesellimiz can kaybı olmaması. Bizler sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Kastamonu Belediyesi olarak gücümüz yettiğince mağduriyetinizi gidermeye çalıştık ve çalışacağız” dedi.
Köyde yaşayan vatandaşlar Başkan Vidinlioğlu’na ve belediye ekiplerine ilgilerinden ötürü teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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