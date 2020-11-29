Kastamonu’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kastamonu’nun Daday ilçesinde yaşlı kadın, tek başına ikamet ettiği evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Daday’a bağlı Akılçalman köyünde evinde tek başına yaşayan iki çocuk annesi 80 yaşındaki Naciye Y., evinde ölü olarak bulundu. Yüksek tansiyon hastası olduğu öğrenilen Naciye Y.'nin cansız bedeni, olay yerine gelen ekipler tarafından ilk incelemesi yapılarak, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.