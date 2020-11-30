Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

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Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde şarampolde devrilen otomobilin sürücüsü araçta sıkışarak hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abana ilçesinden Çatalzeytin’e seyir halindeki Rüştü Özboğa (27) yönetimindeki 57 AAF 475 plakalı otomobil, AbanaÇatalzeytin karayolu Kuğu köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde devrildi. Araç içerisinde sıkışan Ramazan Özbağa (27), olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil içerisinde bulunan Rüştü, Fadime, Gamze ve Elmira Özboğa ise ambulanslarla Çatalzeytin, Abana ve İnebolu Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Ramazan Özboğa’nın, Çatalzeytin ilçesinde bir fırında çalıştığı ve gezme amaçlı Abana ilçesine gittikleri öğrenildi.

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