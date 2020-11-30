Tosya Kaymakamlığından ev ziyareti yasağı Kastamonu’da korona virüs kısıtlamaları genişletildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tosya Kaymakamlığından ev ziyareti yasağı Kastamonu’da korona virüs kısıtlamaları genişletildi

İHA

Tosya Kaymakamlığından ev ziyareti yasağı Kastamonu’da korona virüs kısıtlamaları genişletildi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde korona virüse karşı yeni tedbirler alınarak kısıtlamalar genişletildi. Testi pozitif çıkmasına rağmen ev ziyaretlerine devam eden vatandaşların bilnmesi üzerine Tosya Kaymakamlığı, ev ziyaretlerine yasak getirdi.
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde son haftalarda korona virüs pandemisi artış göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda Tosya Kaymakamlığı, ilçede korona virüs salgınının önüne geçebilmek için kısıtlama tedbirlerini artırdı. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, son 1 ay içerisinde vakaların artış göstermesi nedeniyle Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yeni tedbirler alındığını ifade ederek, kısıtlamaların kapsamının genişletilmesi üzerine açıklamalarda bulundu.
Kaymakam Pişkin, şöyle konuştu: “Kıymetli Tosyalı hemşehrilerim, ilçemizdeki vaka sayılarında son 1 ay içerisinde hızlı bir artış var. Bu artışta, Türkiye genelinde yaşanan vaka sayılarındaki artışın da elbette payı var. Çünkü ilçe dışından ve bilhassa büyükşehirlerden yapılan gelişgidişler vaka sayılarımızın artmasında büyük etken. Yakın zaman içerisinde Devletimizce ülke genelinde bir “seyahat kısıtlaması” kararı alınacağını umuyor ve tedbir sonrasında bu etkenin önem kaybedeceğini düşünüyorum. Fakat bu artışta yerelde, yani kendimizden kaynaklı nedenler çok daha belirleyici. Maskemesafetemizlik temel kuralında maske alışkanlığının artık oturduğunu, vatandaşlarımızın büyük oranda maske kullanımına dikkat ettiğini memnuniyetle gözlemliyoruz. Bununla birlikte mesafe ve temizlik kuralları için aynı şeyi söyleyemiyoruz, henüz arzu edilen farkındalık düzeyine gelebilmiş değiliz. Bunun haricinde, yaptığımız çalışmalar ve gözlemlerimiz, artışta özellikle ev ziyaretlerinin, taziye ziyaretlerinin ve kadınlar arasında yapılan altın günü, kısır günü, çay günü gibi sosyal amaçlı bir araya gelmelerin payının büyük olduğu anlaşılıyor. Ayrıca komşu, akraba ve hasta ziyaretlerinden de yine kadınlarımızın imtina etmediğini, pozitif ve temaslı olan vatandaşlarımızın öykülerinden anlıyoruz. Buradan hareketle, Tosya Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yarın alacağımız karar doğrultusunda, 30 Kasım 2020 tarihinden itibaren, tüm ilçe genelinde aile, akraba ve hane ziyaretlerini yasaklıyoruz. Muhtarlarımız ve kolluk görevlilerimizin tespiti ile duyarlı vatandaşlarımızın ihbarları sonucu tedbir kararına aykırılık saptandığında hem misafire hem de misafiri kabul eden ev sahibine ayrı ayrı 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacağını şimdiden sizlere duyurmak istiyorum. Lütfen cezadan sakınmak için değil, hassaten kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını korumak için kimsenin evine misafir olmayın, evinize misafir kabul etmeyin. Mecbur kalmadıkça dışarıya da çıkmayın. Değerli Tosyalı kardeşlerim, hep birlikte mücadele etmemiz gereken virüs illetinden en az zararla kurtulabilmemiz için toplumumuzun her kesiminden daha fazla duyarlılık beklentisi içerisinde olduğumuzu belirterek sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah’a emanet olun”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
İnşaat işçisi, yasaktan haberi olmadığını ileri sürdü yine de cezadan kurtulamadı Kastamonu’da kısıtlama kurallarına uymayan 15 kişiye ceza uygulandı
YEREL HABERLER İnşaat işçisi, yasaktan haberi olmadığını ileri sürdü ...
Tosya'da 'aile' ve 'akraba' ziyaretleri yasaklandı
YEREL HABERLER Tosya'da 'aile' ve 'akraba' ziyaretleri yasaklandı
Kastamonu’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kastamonu’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Sabahları severek tükettiğimiz pekmezin lezzeti bu topraktan geliyor 3 kilometre yürüyerek mağaradan çıkardıkları kil toprak köylülerin geçim kaynağı oldu
YEREL HABERLER Sabahları severek tükettiğimiz pekmezin lezzeti bu ...
İHA’dan Kastamonu Valisi Çakır’a ziyaret
YEREL HABERLER İHA’dan Kastamonu Valisi Çakır’a ziyaret
Yoldan çıkan otomobil takla attı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobil takla attı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X