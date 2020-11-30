Okullarda görevli TYP personeli, Sağlık Müdürlüğü’nde görevlendirilecek

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Kastamonu Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan Toplum Yararına Programı (TYP) personelinin İl Sağlık Müdürlüğüne aktarılmasına karar verdi.

Kastamonu Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunda görüşülen kararlar hakkında bilgi verildi. İl genelinde Covid19 vakalarında artış yaşandığının vurgulandığı açıklamada, şunlara yer verildi: “İlimizde Covid19 vakalarının artması nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından talep edilen personel ve araç taleplerinin öncelikle yerine getirilmesine, okulların kapalı olduğu süreçte Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğünde istihdam edilen personelin, Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu kadarının İl Sağlık Müdürlüğü bünyesine geçici aktarılarak hastanelerde temizlik ve filyasyon personeli olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.”

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