Babasının tekerini değiştirdiği römork üzerine devrildi Odun yüklü römorkun altında kalan çocuk, hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Daday ilçesinde babasının tekerini e babasının tekerini değiştirmeye çalıştığı traktörden inen 8 yaşındaki kız çocuğu, odun yüklü römorkun üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Hasan Şeyh Köyü Tekke Mahallesinde ikamet eden Sinan Çelik, 8 yaşındaki kızı Damla Nur Çelik ile birlikte ormanlık alana odun taşımaya gitti. Ormanlık araziden traktörün römorkuna odun yükleyen Sinan Çelik, köye dönmek üzere hareket etti. Engebeli bir araziden geçerken traktörün lastiğin merhaba ve patlaması üzerine Sinan Çelik, aracını durdurarak patlayan lastiği tamir etmeye çalıştı. Bu sırada 8 yaşındaki kızı Damla Nur Çelik’te traktörden indi. Bu sırada odun yüklü römork, Damla Nur Çelik’in üzerine devrildi. Odunların ve römorkun altında kalan Damla Nur Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Damla Nur Çelik’in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunarak, baba Sinan Çelik’i ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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