Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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Gürkan YILMAZ/KASTAMONU,(DHA)KASTAMONU'da İsmail Uğurlu (46), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Daday ilçesine bağlı Kayabağı köyü ormanlık alanında meydana geldi. Orman kesiminde çalışan İsmail Uğurlu'nun kullandığı ve plakası belirlenemeyen traktör, engebeli arazide sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, traktörün altında kalan Uğurlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk babası İsmail Uğurlu´nun cenazesi savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası ambulansla morga kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2020-12-01 13:31:29



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