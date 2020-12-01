500 yıllık tarihi hamam yeniden ayağa kaldırılacak

Fatih Sultan Mehmet Han’ın kayınbiraderi Candaroğlu İsmail Bey’in adına yaptırılan 550 yıllık tarihi hamam, restore edilerek yeniden ayağa kaldırılacak.

Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Han’ın kayınbiraderi Candaroğlu İsmail Bey’in adına yaptırılan 550 yıllık tarihi hamam, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Devrekani Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile restore edilecek. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan restorasyon projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı 1 Nolu Kültür Varlıkları Koruma Kurulunca onaylandı. Devrekani Belediyesi’nin altyapısında destek vereceği tarihi hamam, restorasyonu tamamlandığında yöresel ürünlerin satışının yapıldığı bir mekan haline getirilecek.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Devrekani ilçemizde İsmailbey Mahallesinde bulunan Candaroğulları Beyliği tarafından yaptırılan tarihi İsmailbey Hamamı ile alakalı revizyon projesi benden önceki dönemde AK Parti Devrekani İlçe Başkanlığının girişim ve gayretleriyle yapılmıştı. Biz göreve geldikten sonra oradaki fonksiyon değiştirilmesi suretiyle proje tadilatına gidildi. Eylül ayı sonu itibariyle Kültür ve Turizm Bakanlığı 1 Nolu Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından revize edilerek tadilatı yapılan proje onaylandı. Proje, 2021 yılı yatırım programına alınmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına onay için sunuldu. Öyle tahmin ediyoruz ki önümüzdeki yıl ihalesi yapılarak İsmailbey Hamamı restore edilecek. Burası yöresel ürün satışlarının yapıldığı bir fonksiyon olarak kazandırılarak ilçemiz halkının kullanımına sunulacaktır” dedi.

Devrekani Belediyesi olarak altyapı çalışmalarında görev alacaklarını söyleyen Başkan Altıkulaç, şöyle konuştu: “Projeyi Vakıflar Bölge Müdürlüğü onaya sundu, Devrekani Belediyesi olarak altyapı çalışmalarını da bizler gerçekleştireceğiz. Ayrıca Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından o bölgede bulunan İsmailbey Camisi ile İsmailbey Hamamının bir bütün olarak kompleks arz edecek. Burası restore edilirken buraya böyle bir görünüm kazandırılacak. Yani aslına tamamen uygun olarak restore edilecek. Yalnız burası hamam olarak kullanılmayacak, yeni fonksiyon kazandırıldı ve yöresel ürünler pazarı olarak burası kullanılacak” diye konuştu.

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