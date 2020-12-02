Özel Halk Otobüslerinin çalışma saatlerine düzenleme

Kastamonu’da özel halk otobüslerinin çalışma saatleri, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulama konulan sokağı çıkma kısıtlaması nedeniyle yeniden düzenlendi.

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Cuma günü akşamından Pazartesi günü sabahına kadar ayrıca akşamları saat 21.00’dan saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğinden dolayı Kastamonu’da özel halk otobüslerinin çalışma saati yeniden düzenlendi. Konuyla ilgili Kastamonu Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu ülke genelinde uygulanacak sokağa çıkma yasağından muaf olup toplu taşıma kullanacak vatandaşlarımız için Özel Halk Otobüsleri çalışma saatleri belirlendi. Buna göre Cumartesi ve Pazar günü saat 07.3012.00 ve 17.00’de Kuzeykent dolmuş durağından Cezaevi, Kuzeykent ve Süt Fabrikası araçları hareket edecek. Saat 09.0013.00 ve 18.00’da ise Cezaevi ve Kuzeykent araçları Eski Devlet Hastanesi üzerinden, süt fabrikası araçları ise SFC önü veya Pırlaklar mevkiinden hareket etmiş olacak” denildi.

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