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Korona virüs sayılarındaki artışın boyutunu Belediye Başkanı Vidinlioğlu bu sözlerle açıkladı: “Çok ciddi sayıda entübe edilen hastamız bulunuyor. Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı”

İHA

Korona virüs sayılarındaki artışın boyutunu Belediye Başkanı Vidinlioğlu bu sözlerle açıkladı: “Çok ciddi sayıda entübe edilen hastamız bulunuyor. Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı”

Kentte hızla artan korona virüs sayıları sonrasında vatandaşları uyaran Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Çok ciddi sayıda entübe edilen hastamız bulunuyor. Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı" dedi.
Kastamonu Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, kentte hızla artan korona virüs sayıları nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu. Vaka sayılarının Kastamonu’da gerçekten çok fazla arttığına işaret eden Başkan Vidinlioğlu, “Yeni filyasyon ekipleri gündeme gelecek. MHP grubunda şu anda çok ciddi sayıda eksiklik var, Covid19 pandemisinden dolayı. Arkadaşlarımızın kimisi temaslı kimisinin de testi pozitif çıktı. Toplantı öncesinde hastanemizin Başhekimi ile görüştüm. Durum gerçekten çok ciddi. Belki yatak olarak bir miktar daha tolere edilebilir ama yataktan ziyade yoğun bakım şartları çok daha önemli. Yoğun bakıma sürekli nasıl ilave yapabiliriz diye durumu biraz daha götürebiliriz. Bu arada sağlık çalışanlarımıza Allah güç kuvvet versin. Artık sağlık çalışanlarımız tükenme noktasındalar" dedi.

"Birazcık daha hassasiyet göstermelerini bekliyoruz"
Vaka sayılarının artmaması için vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Vidinlioğlu, "Allah rızası için sağlık çalışanlarımız bu kadar gayret içerisindeyken, hepimizin sağlığı için bu kadar uğraşırken, bizler yine şehrin idarecileri olarak bu kadar tedbir alıp gayret ediyorken bir an önce virüs belasından kurtulmak istiyorken ama bazı yaşanan durumlar bizleri üzüyor. Bu kadar gayret varken en azından dışarıda dolaşan insanlarımız, büyüklerimiz, küçüklerimiz, aynı yaşıtta olduklarımız, birazcık daha hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. İstenen çok zor bir şey değil" diye konuştu.

"Çok ciddi sayıda entübe edilen hastamız bulunuyor"
Son bir ayda vakaların ağırlaştığını ifade eden Vidinlioğlu, "Özellikle bundan 1 ay önce biraz daha vakalar kolay geçiliyordu. Çok fazla belirti vermeden ayakta geçiliyordu, ufak tefek belirtiler veriyordu. Bu hafta itibariyle iş yine ciddileşti. Çünkü sürekli şekil değiştiren, mutasyona uğrayan bir virüs var ve Allah muhafaza yakalandığımızda çok kolay bırakmıyor. Virüs, her geçen gün farklı şekilde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ‘bana bir şey olmaz’ edasından çıkarak belki sana bir şey olmaz ama belki sevdiklerine zarar verebilir, onun için dikkat etmek lazım. Önce bizler tedbirimizi alalım, sonra gelecek bizleri bulacaksa ondan sonrası takdir Allah’ın. Korku içerisinde değilim ama rutin hayatını devam ettirirken tabii ki kendimi sakınıyorum. Bu yüzden maske takılması konusunda, dezenfektan konusunda ve sosyal mesafe konusunda lütfen hassas olalım. Çünkü yakaladığı zaman gerçekten zarar veriyor. Bir iz bırakıyoruz. Aldığımız bilgilere göre de çok ciddi sayıda entübe edilen hastamız bulunuyor. Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Onun için lütfen dikkat edelim diyorum" şeklinde konuştu.

Mazeretler kabul edildi
Belediye Meclisi üyeleri arkadaşlarının bir kısmının testinin pozitif çıkması nedeniyle mazeretli kabul edilmesini talep eden Başkan Vidinlioğlu’nun talebi üzerine oy birliğiyle toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretleri kabul edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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