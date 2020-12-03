Araba pazarı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cuma günleri kurulacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Araba pazarı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cuma günleri kurulacak

İHA

Araba pazarı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cuma günleri kurulacak

Kastamonu’da her hafta Cumartesi günleri Kuzeykent Pazaryerinde kurulan araba pazarı, korona virüs tedbirleri kapsamında Cuma günleri kurulacak.
Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Cuma günü akşamından Pazartesi günü sabahına kadar ayrıca akşamları saat 21.00’dan saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğinden dolayı Kastamonu’da her hafta Cumartesi günleri kurulan araba pazarı, yeni bir karar kadar Cuma günleri kurulacak. Kastamonu Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “Covid19 kısıtlamaları kapsamında Kuzeykent Mahallesi’nde kurulan araba pazarı yeni bir karara kadar Cuma günleri kurulacaktır. İlk araba pazarı 04 Aralık Cuma günü Kuzeykent Pazaryerinde kurulacaktır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 kişi jandarmaya yakalandı Operasyonda tarihi eserler ele geçirildi
YEREL HABERLER Kastamonu'da kaçak kazı yapan 3 kişi jandarmaya ...
Tosya Fevzipaşa İlkokulu öğretmenlerinden 'Dünya Engelliler Günü'ne özel video
YEREL HABERLER Tosya Fevzipaşa İlkokulu öğretmenlerinden 'Dünya ...
Kastamonu’da iki köy daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kastamonu’da iki köy daha karantinaya alındı
Korona virüs sayılarındaki artışın boyutunu Belediye Başkanı Vidinlioğlu bu sözlerle açıkladı: “Çok ciddi sayıda entübe edilen hastamız bulunuyor. Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı”
YEREL HABERLER Korona virüs sayılarındaki artışın boyutunu Belediye ...
Özel Halk Otobüslerinin çalışma saatlerine düzenleme
YEREL HABERLER Özel Halk Otobüslerinin çalışma saatlerine düzenleme
Kastamonu’da Kuzeykent Pazarı perşembe günleri kurulacak
YEREL HABERLER Kastamonu’da Kuzeykent Pazarı perşembe günleri ...
Tosya Kaymakamı öncelik yaya uygulamasına katıldı
YEREL HABERLER Tosya Kaymakamı öncelik yaya uygulamasına katıldı
Kastamonu’da çayda üç tane su samuru görüldü
YEREL HABERLER Kastamonu’da çayda üç tane su samuru görüldü
Tosya’da depreme dayanıksız okulların yıkımı sürüyor
YEREL HABERLER Tosya’da depreme dayanıksız okulların yıkımı sürüyor
Tosya eski Belediye Başkanı Yücel, koronavirüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tosya eski Belediye Başkanı Yücel, koronavirüsten ...
Eniştesini öldüren cinayet şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Eniştesini öldüren cinayet şüphelisi tutuklandı
500 yıllık tarihi hamam yeniden ayağa kaldırılacak
YEREL HABERLER 500 yıllık tarihi hamam yeniden ayağa kaldırılacak
132 ecstasy hap ile yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER 132 ecstasy hap ile yakalanan şahıs tutuklandı
Odun taşıdığı sırada devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Odun taşıdığı sırada devrilen traktörün altında ...
İhlas Haber Ajansı'nın haberi ses getirince yardım kampanyası başladı Yaşamak için hamile kalması gereken kadın için yardım kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER İhlas Haber Ajansı'nın haberi ses getirince yardım ...
Tosya’da pandemi seferberliği başladı
YEREL HABERLER Tosya’da pandemi seferberliği başladı
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Kastamonu’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Kastamonu’da çıkan orman yangını kontrol altına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X