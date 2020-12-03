Araba pazarı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cuma günleri kurulacak

Kastamonu’da her hafta Cumartesi günleri Kuzeykent Pazaryerinde kurulan araba pazarı, korona virüs tedbirleri kapsamında Cuma günleri kurulacak.

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Cuma günü akşamından Pazartesi günü sabahına kadar ayrıca akşamları saat 21.00’dan saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğinden dolayı Kastamonu’da her hafta Cumartesi günleri kurulan araba pazarı, yeni bir karar kadar Cuma günleri kurulacak. Kastamonu Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “Covid19 kısıtlamaları kapsamında Kuzeykent Mahallesi’nde kurulan araba pazarı yeni bir karara kadar Cuma günleri kurulacaktır. İlk araba pazarı 04 Aralık Cuma günü Kuzeykent Pazaryerinde kurulacaktır” denildi.

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