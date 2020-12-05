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Kışlık odun yakacağı için tarlasında kestirdiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

İHA

Kışlık odun yakacağı için tarlasında kestirdiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde üzerine ağaç devrilen kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Piri Köyü Şaban Mahallesinde ikamet eden Ayşe Yılmaz (72), kışlık odun yakacağı için tarlasının kenarındaki kayın ağacını kestirmek amacıyla 28 yaşındaki Cemal Şentürk’ü çağırdı. Kesim sırasında tarlanın kenarında oturan 6 çocuk annesi Ayşe Yılmaz’ın üstüne ağaç düştü. Üzerine düşen ağacın altında kalan Ayşe Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri gelerek incelemelerde bulundu.
Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında Yılmaz'ın cansız bedeni, Çatalzeytin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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