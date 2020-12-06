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Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesinde 2. Etap kamulaştırma işlemleri başlatıldı

İHA

Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesinde 2. Etap kamulaştırma işlemleri başlatıldı

Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nu ziyaret ederek, 2. Etap kamulaştırma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.
Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu, yürütülen çalışmalar kapsamında Kastamonu Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ile makamında görüşen Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu, 2. Etap kamulaştırma çalışmalarının başlatıldığını ve bu kapsamda davalarında bugün itibariyle açılmaya başlandığını kaydetti.
S.S. Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Can, “Bilindiği üzere S.S. Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, 2019 Yılında Yatırım Programına alındı. Kooperatifin ilk önceliği işyeri inşaatlarımızı yapacağımız arazi alım işlemini tamamlamak, sonrasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacak inşaat ihalesi aşamasına gelebilmektir. S.S. Maslak Sanayi Kooperatifimiz adına hazırlanan Kamu Yararı Kararına ve ilgili yönetmeliğe göre kamulaştırma işlemleri 2019 yılı içinde Kastamonu Belediye Başkanlığı tarafından başlatılmıştır. İlk etap yapılan kamulaştırma işlemlerinin davaları 7 ay gibi bir süre içinde sonuçlanmış ve yaklaşık 300 bin metrekare için 20 milyon TL gibi bir bedel kooperatifimiz öz kaynaklarınca ödenerek tapuları alınmıştır. Geriye kalan yaklaşık 260 bin metrekare arazi kamulaştırması için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri ile defalarca yapılan görüşmeler gerçekleştirilmiş ve 2. etap kamulaştırma işlemlerimiz için 2020 yılı içinde 21 milyon 600 bin TL ödenek talebimiz uygun görülmüştür. Ödenek talebimizin Strateji Bütçe Başkanlığı’na iletilmesi sürecinde yanımızda olan Kastamonu Milletvekilleri Sayın Hakkı Köylü, Metin Çelik, Valimiz Sayın Avni Çakır, Belediye Başkanımız Sayın Op. Dr. Galip Vidinlioğlu, AK Parti İl Başkanı Sayın Doğan Ünlü, İl Genel Meclis Başkanı Sayın Güray Parçal ve emeği gecen tüm kurum yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür ederiz. Davaların açılabilmesi için gerekli olan bu rakamın adımıza tahsisiyle birlikte hemen 2. Etap kamulaştırma işlemleri başlatılmıştır. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde, adımıza kamulaştırma işlemlerini yürütecek olan Kastamonu Belediye Başkanlığı elini taşın altına koymuş, esnek çalışma saatlerine rağmen kamulaştırma 2. Etap davalarını açılabilecek konuma getirmiştir. Kastamonu Belediye Başkanımızı ziyaretimizle kendilerine bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunduk. Bu gün itibariyle davalarımız açıldı. Bu vesile ile bizlere hiçbir zaman desteğini esirmeyen Kastamonu Belediye Başkanı Sayın Op. Dr. Galip Vidinlioğlu ve ekibine, S.S. Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu olarak çok teşekkür ederiz”
Ziyaretten dolayı Belediye Başkanı Vidinlioğlu da, Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.

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