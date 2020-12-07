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Kamyonet önünde seyreden araca çarpıp şarampolde takla attı: 1 yaralı

İHA

Kamyonet önünde seyreden araca çarpıp şarampolde takla attı: 1 yaralı

Kastamonuİstanbul karayolunda önce önünde seyreden araca, ardından da bariyerlere çarptıktan sonra şarampolde takla atan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonuİstanbul karayolunda polis ormanı karşısında Şükrü Kafşakoğlu (35) idaresindeki 37 AAK 856 plakalı Volkswagen marka kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce önünde seyreden araca, ardından bariyerlere çarpıp şarampolde takla attı. Bir süre sürüklenen aracın sürücüsü Şükrü Kafşakoğlu araçta sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin uğraşları sonrasında sıkıştığı yerden kurtarılan Kafşakoğlu, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Ağır yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazanın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak, incelemelerde bulundu.

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